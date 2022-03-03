Spotify, bundan yıllar önce sadece iOS için yayınladığı kaydırarak sıraya ekleme özelliğini nihayet Android kullanıcılarına da sundu. An itibarıyla bazı Android kullanıcıları, şarkı ya da podcastleri kaydırarak sıraya ekleyebiliyorlar.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformu Spotify, bundan yıllar önce iOS kullanıcıları için bir özelliği kullanıma sunmuştu. Bu özellik, müzik ya da podcast dinleyen bir kullanıcının bir içeriği kolayca sıraya eklemesini sağlıyordu. Kullanıcının bu kolaylıktan faydalanabilmesi için ufak bir kaydırma yapması yeterliydi. Bu özellik nihayet Android kullanıcıları için de sunuldu.

Android ekosisteminde Spotify kullananlar, sıraya yeni bir içerik eklemek için birkaç dokunuşa ihtiyaç duyuyorlardı. Bu bağlamda öncelikle çalınması istenen şarkı ya da podcastin yanındaki üç noktaya dokunulması, ardından da "Sıraya Ekle" seçeneğinin kullanılması gerekiyordu. Şimdi buna gerek kalmamış durumda. Kullanıcılar, parmaklarını sıraya eklemek istedikleri içeriğin üzerine getirip kaydırdıklarında, bu işlemi hızlıca gerçekleştirmiş olacaklar.

Spotify'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Aslına bakacak olursak Spotify, geçtiğimiz yıl bu özellik ile ilgili bir açıklama yapmış ve söz konusu özelliği Android'e getirmek gibi bir planı olmadığını duyurmuştu. Ancak görünen o ki şirketin 5 yıllık inadı sona erdi. Çünkü bu özellik, artık Android kullanıcıları tarafından da deneyimlenebiliyor.

Yaptığımız son kontrollerde, Spotify'ın kaydırarak sıraya ekleme özelliğinin tüm kullanıcılar için kullanılabilir olmadığını görüyoruz. Buradan anlayacağımız üzere özellik, şimdilik bir grup kullanıcı ile test ediliyor. Belki de şirket, yeni özelliği kademe kademe dağıtıyordur. Spotify, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Android ekosistemindeki kaydırma özelliği şöyle kullanılacak: