Çevrimiçi müzik platformları arasında dünyanın en popüler uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, en sonunda uzun süredir beklenen bir özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı. Spotify’ın Android ve iOS uygulamalarına şarkı sözleri özelliği gönderilmeye başlandı.

Günümüzün en popüler çevrimiçi müzik dinleme uygulamalarından bir tanesi sadece Google Play’de 500 milyondan fazla yüklenmeye sahip olan Spotify ve birçok kullanıcı, uzun süredir birçok kullanıcının uygulamaya eklenmesini istediği bir özellik bulunuyor: şarkı sözleri. İşte bu özellik, en sonunda kullanıcılara sunuluyor. Spotify, Android ve iOS uygulamalarına şarkı sözleri özelliğini ekliyor.

Spotify’a şarkı sözleri ekleniyor

Spotify’ın Android uygulamasında çalma ekranına şarkıyla senkronize şarkı sözleri ekleniyor. Şarkı sözleri, albüm kapağı ve kontrolün alt tarafında bulunuyor. Çıkan kartta, o an dinlediğiniz şarkıları beliriyor ve karta dokunduğunuzda tam ekran haline geliyor.

İlk olarak Android Police’te yer alan haberde Spotify’ın sunucu tarafındaki değişiklikler ortaya çıkmıştı. Görsellerde de görebileceğiniz gibi oynatma listelerinde sözleri olan şarkıları belli eden ufak bir ibare yer alıyor.

Bu özellik, ilk olarak daha kısıtlı bölgedeki kullanıcılar için sunuldu ancak bu özelliğe kavuşan kullanıcıların sayısı her geçen gün artıyor. Hatta bu özelliğin masaüstü uygulamasına geldiğini belirten kullanıcılar da bulunuyor.

Şarkı sözleri ise Musicxmatch’ten ediniliyor. Spotify’a eklenen bu özelliğin, uygulamada hâlihazırda bulunan “Behind the Lyrics” özelliğinin yerine geçip geçmeyeceği ise henüz belli değil.

Peki, siz Spotify’ın uygulamasına eklediği bu özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihazınızdaki uygulamada bu özelliği şu an kullanabiliyor musunuz? Sizce Spotify, uygulamasına başka hangi özellikleri eklemeli? Fikirlerinizi ve özellik beklentilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.