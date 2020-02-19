Dünyanın en büyük dijital müzik platformu olan Spotify, günden güne canlanan podcast bölümünün tasarımını değiştirdi. İçeriklerle ilgili bilgilere daha kolay erişilebilmesini sağlayan yeni arayüz, kullanıcıların podcast yayınlarına yönelik ilgilerini artırabilir.

Geçtiğimiz yıl içinde podcast ekosisteminin iki dev platformu Anchor ve Gimlet Media’yı satın alan müzik platformu Spotify, podcast sektöründe lider olmak istiyor. Öyle ki, İsveçli şirketin son iki senede yaptığı devasa yatırımlar, 2019’da podcast ağının yüzde 200 oranında büyümesini sağladı.

Buna rağmen günümüzde, Spotify'ın aylık abonelerinin sadece yüzde 16'sı podcast içerikleri ile etkileşime giriyor. Bu oranı artırmak için akış uygulamasının podcast tarafını yeniden tasarlayan firma, abonelerine içeriklerle ilgili bilgileri görüntüleyebilmesinin daha kolay bir yolunu sunuyor.

Yeni arayüzün en dikkat çeken özelliği fragmanlar olsa gerek. Bundan sonra içerik üreticileri, yayınladıkları veya yayınlayacakları podcast'lerin bir veya iki dakikalık kısa bölümlerini fragman olarak kullanıcılarla paylaşabilecek. İçerikten ayrı olarak ‘Fragman’ etiketi ile vurgulanan bu yayınlar, bölüm listesinin en üstünde yer alacak.

Buradaki temel düşünce, kullanıcıların merak ettikleri bir podcast’in tamamı yerine ufak bir bölümünü dinleyerek, içerik hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. Spotify’ın kataloğunda bilim, yaşam, spor, siyaset, teknoloji ve müzik gibi onlarca konuda 700.000'den fazla podcast bulunuyor.

İsveçli şirket ayrıca kullanıcıların yeni podcast’ler keşfetmelerine yardımcı olmak için içeriğin açıklamasının altına “kişisel hikayeler”, “seyahat” ve “ilişkiler” gibi basit bazı etiketler ekleyecek. Kullanıcılar bu etiketlere tıklayarak, benzer içeriklere anında ulaşabilecek.

Spotify’ın podcast tarafında yaptığı değişiklikler, pazar lideri Apple Podcast’in ayak izlerini takip ediyor. Özellikle Apple Podcast'in tasarımına ve düzenine alışkın olan insanların Spotify’e geçişini kolaylaştırmak isteyen şirket, sunduğu yeniliklerle çok daha işlevsel bir podcast deneyimi vadediyor. Spotify, yeni tasarımın bugün itibarıyla iOS ve Android kullanıcılarına sunulmaya başlandığını açıkladı.