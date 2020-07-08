Spotify, Soundtrack Your Workout olarak isimlendirdiği yeni bir hizmetini kullanıma sundu. Bu özellik, Spotify kullanıcılarının spor yaparken dinlemek istedikleri müzik ve podcastler için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturuyor. Kullanıcılara yöneltilen sorular, çalma listesinin detaylarının oluşturulmasını sağlıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, kullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Geliştirici ekip, Spotify'a sundukları güncellemelerle uygulamaya onlarca yeni özellik kazandırdı ve daha da kazandırmaya devam ediyor. Spotify'ın kullanıcılara sunduğu son bir hizmet ise özellikle spor yaparken dinlenebilecek olan ve Spotify'ın oluşturduğu çalma listesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spotify, yeni özelliği için etkileşimli bir internet sitesi oluşturdu. "Soundtrack Your Workout" olarak isimlendirilen bu internet sitesi, kullanıcılar için büyük bir yeniliğin kapılarını aralıyor. Bu yenilik, kullanıcıların spor yaparken dinleyebilecekleri bir çalma listesi oluşturulmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, spor yaparken Spotify'ın profesyonelliğinden faydalanabilecekler. Peki Spotify'ın yeni hizmeti nasıl çalışıyor ve kullanıcılar, bu özelliği nasıl kullanabiliyorlar?

Spor yaparken dinleyeceğiniz müzik ve podcastleri keyfinize göre belirleyin

Soundtrack Your Workout isimli internet sitesi, kullanıcıların sadece spor sırasında dinleyecekleri müzik ve podcast yayınlarına odaklanan bir internet sitesi. Bir kullanıcı, bu internet sitesine eriştikten sonra kendisine yöneltilen seçeneklere yanıt veriyor ve ardından da çalma listesini hazırlıyor. Bu sayede kullanıcılar, spor yaparken dinleyebilecekleri bir çalma listesine sadece birkaç dakika içerisinde kavuşmuş oluyorlar.

Soundtrack Your Workout'u kullanabilmeniz için Spotify hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Siteye giriş yaptıktan sonra da ilk olarak 15 dakika ile 2 saat aralığında bir süre tercihi yapmanız isteniyor. Bu süreyi, spor yapacağınız süreye göre ayarlayabiliyorsunuz. Süre kararını verdikten sonra da önce müzik mi yoksa podcast mi dinlemek istediğinize karar verebiliyorsunuz. Bu bağlamda bir kısıtlama yapmayan Spotify, hem müzik hem de podcast tercihi yapılmasına izin veriyor.

Soundtrack Your Workout üzerinden çalma listesi oluştururken sansürlü içeriklerin tercihi de tarafınıza bırakılıyor. Yani isterseniz bu tür içerikleri, otomatik olarak oluşturulacak çalma listesinin dışında bırakabiliyorsunuz. Bu kararı da verdikten sonra aralarında yoga, pilates, yürüyüş ve koşu gibi toplamda 8 seçeneğin bulunduğu bir kategori seçimine geliyorsunuz. Burada yapacağınız tercih, oluşturulacak çalma listesi için kritik bir önem arz ediyor.

Spotify'ın size yönelttiği sorulardan bir tanesi de sporun kiminle yapıldığı. Burada sadece kendiniz için bir çalma listesi oluşturabileceğiniz gibi arkadaşlarınız, çocuklarınız ve hatta evcil dostlarınızla bile dinleyebileceğiniz çalma listesi de oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca bu çalma listesine neden ihtiyaç duyduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Mesela oluşturacağınız çalma listesi, sizi motive edecek ya da hareketlendirecek türden olabilir.

Buraya kadar sizlere bahsettiğimiz tüm seçeneklere yanıt verdikten sonra son olarak da ne tür bir müzik dinlemek istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Spotify bu konuda 8 farklı müzik türü sunuyor ve bunlardan bir tanesini seçtiğiniz anda da çalma listenizin ismine ve kapak fotoğrafına karar vermeniz isteniyor. İşte bu aşamayı da tamamladıktan sonra, Spotify size özel bir çalma listesi oluşturuyor ve spora başladığınız anda bu müziklerin keyfini yaşamaya başlayabiliyorsunuz.

Aslına bakacak olursak Spotify, bundan bir süre önce de benzer bir girişim için harekete geçti. Ancak o dönemlerde bu özellik yeteri kadar gelişmiş değildi ve sadece koşucular için oluşturulmuştu. Soundtrack Your Workout ise daha gelişmiş özelliklerle sahip oluşu ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Eğer sizler de Spotify'ın yeni özelliğini hemen deneyimlemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Soundtrack Your Workout'a ulaşabilirsiniz.