Rekabet Kurumunun geçtiğimiz saatlerce başlattığı inceleme sonrası Spotify Türkiye konuya dair bir açıklama yayımladı.

Geçtiğimiz saatlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun Spotify'da yer alan çalma listelerinin isimleriyle ilgili yaptığı açıklama sonrası Rekabet Kurumu, Spotify'a yönelik inceleme başlatmıştı. Şimdi ise Spotify Türkiye'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı ve Hz.Muhammed'i hedef alan oynatma listelerine dikkat çeken Batuhan Mumcu, Rekabet Kurumunun adli süreci başlatması gerektiğini söylemişti.

Spotify'dan konuya yönelik yanıt geldi

Çok geçmeden ise Rekabet Kurulu tarafından Spotify hakkında Türkiye'de uyguladığı stratejiler ve politikaların 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığı duyurulmuştu.

Geçtiğimiz dakikalarda konuya yönelik Spotify Türkiye'den de açıklama geldi. Spotify Türkiye'nin yayımladığı açıklama şu şekilde:



Türkiye'ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar TL'nin üzerinde ödeme gerçekleştirdik, Türkiye Top 50 listesinin yüzde 90'ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor." "Türkiye Rekabet Kurulu'nun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz.Türkiye'ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar TL'nin üzerinde ödeme gerçekleştirdik, Türkiye Top 50 listesinin yüzde 90'ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor."

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