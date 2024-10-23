Uyku, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz en önemli şeylerden biridir. Ancak I. Dünya Savaşı’nda düşmanlarla çarpışan Macar bir askerin 40 yıl boyunca hiç uyumadığını söylesek?

Paul Kern isimli askerin, yıllarca uyumamasının sebebi beynine isabet eden bir kurşun. Ancak bir kurşun, bir insanın uyuyamamasına nasıl sebep olabilir?

Gelin, bu askerin hikâyesine bakalım.

Paul Kern, I. Dünya savaşı’nın ön saflarında savaşan bir Macar askeriydi.

1915 yılındaki bir saldırı sırasında, beklenmedik bir şekilde kafasından bir Rus kurşunu ile vuruldu. Kurşun, sağ şakağından kafasına girerek onu bayılttı ve asker, ölümcül olduğu tahmin edilen yarasının tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Mermi, doktorların ifade ettiğine göre; hareket, planlama, problem çözme, duygular ve daha birçok şey dahil olmak üzere çeşitli beyin aktivitelerinde rol oynayan frontal lobunu etkisi altına almıştı. Bu sebeple beyninin bu kısmı çıkarıldı.

Kern, kısa bir süre sonra ordudan ayrıldı ve sivil hayatına geri döndü.

O, yalnızca uyuma yeteneğini kaybetmekle kalmamış aynı zamanda uyuma isteğini de kaybetmişti. Asker, ilk başta kendini uyumaya zorlamaya çalıştı ancak bunun uyanık kalmaktan çok daha yorucu olduğunu fark etti.

Aslında uyku hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı bir vücuda sahip olmak için son derece önemli bir süreçti. Vücut uykudayken beyin de dahil olmak üzere hayati sistemleri yeniden inşa eder ve onarır.

Ayrıca uykunun, bir kişinin bilişsel durumu üzerinde de büyük bir etkisi vardır. Uyku eksikliği, vücudun sağlığı üzerinde ağır bir etki yaratabilir ve hatta halüsinasyonlara sebebiyet verebilir. Hatta aşırı uyku eksikliğinin, ölümcül olduğuna inanılır.

Paul Kern, şaşırtıcı bir şekilde hiç uyumadan hayatına sorunsuz devam edebiliyordu.

Normal şartlarda uykuya ayırdığı vaktini, artık sevdiklerini görmeye ve daha çok kitap okumaya ayırıyordu. Ancak Kern, baş ağrısı yaşamamak için her gün yaklaşık 1 saat boyunca optik sinirlerini dinlendirmek için gözlerini kapatıyordu.

Öte yandan birçok doktor, Kern’in iddialarına büyük kuşkular ile yaklaştı ancak o, kendisini muayene etmek isteyen tüm doktorlara giderek hekimleri şaşırttı. Ayrıca bazı uzmanlar, kafasından vurulan bu askerin, farkında olmadan gün boyunca mikro uykular yaşadığını düşünüyordu.

Ancak Kern’in tamamen uyanık olmaktan başka bir durumda olduğu hiç gözlemlenmedi. Yani o gerçekten uyumuyordu. Başka bir fikir de Rus kurşununun, beynin uyku gerektiren bölümünün aktifliğini kaybettirmesiydi.

Bunun yanında Paul Kern’in tüm bu sebeplerden dolayı çok yaşamayacağı ileri sürüldü. Doktorlar, kısmen haklı çıkmıştı. I. Dünya Savaşı askeri, 1955’te vefat etti. Yıllarca neden uyuyamadığı ise büyük bir sır olarak kaldı.

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