Adobe Fresco kullanıcılarının artık tüm özelliklere erişebilmek için abonelik oluşturması gerekmeyecek.

Son dönemde dijital ortamda çizim ve boyama yapmayı sağlayan çok sayıda uygulama karşımıza çıkıyor. Procreate ve Clip Studio Paint gibi rakiplerine karşı Adobe, son dönemde pek görmediğimiz bir hamle yaparak çizim ve boyama uygulaması Fresco'yu tamamen ücretsiz hâle getirdi.

Adobe Fresco, dokunarak kullanılan ve dijital kalemleri destekleyen cihazlar için tasarlanan bir uygulama ve iPad, iPhone ve Windows bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Uygulamanın ücretsiz bir sürümü zaten bulunuyordu ancak bu sürümde özelliklerin büyük kısmı ödeme duvarının arkasında kalıyordu. Özelliklere erişebilmek için ise ücretli abonelik gerekiyordu.

Tüm özellikler erişilebilir oldu

Uygulamanın tamamen ücretsiz hâle gelmesi ile birlikte artık Adobe Fonts kütüphanesine erişim, geniş fırça seçenekleri ve özel fırçaları da ekleyebilme gibi özellikler de tüm kullanıcılara açılmış oldu. Daha önce bu özelliği kullanmak için yıllık 9,99 dolarlık abonelik almak gerekiyordu. Her ne kadar yıllık olarak bakıldığında bu ücret çok olmasa da Procreate gibi uygulamalar tek seferlik 12,99 dolarlık ödeme ile satın alınabiliyordu.

Fresco'nun ücretsiz olması yine de uygulamanın Adobe'nin istediği kadar popüler olmasını sağlayamayabilir. Zira rakip uygulamalar çok daha uygun fiyatlı olan iPad'ler üzerinde kullanılabiliyor. Öte yandan Fresco görüntü yansıtma, animasyon ekleme gibi kendine has özelliklere sahip.

Bakalım Adobe bu alanda rakiplerini geride bırakabilecek mi, yoksa Fresco pazara tutunmakta sorun yaşamaya devam mı edecek.