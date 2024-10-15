Okyanus tabanının altındaki gizli mağazalarda, daha önce görülmemiş bir yaşam keşfedildi.

Vaha denildiğinde aklımıza çöllerin ortasında, küçük bir su birikintisinin etrafında minik bir yeşil alan geliyor. Öte yandan bu vahalar sadece çöllerde yok, görünüşe göre okyanus tabanının altında, hidrotermal aktivitelerin yarattığı vahalar da var ve bu vahalar, çok hücreli canlılar ile dolu..

Yeni bir araştırma, okyanusların karanlık, soğuk ve yüksek basınca sahip derinliklerinde bildiğimizden çok daha karmaşık bir hidrotermal ekosistem olduğunu ortaya koydu. Viyana Üniversitesi Deniz Biyologu Monika Bright, "Şaşırdık çünkü orada dehlizler olduğunu bilmiyorduk. Bu boşluklar daha önce jeologlar tarafından tanımlandı ancak hayvanlar görülmemişti ve biz biyologlar bu boşlukların varlığından haberdar değildik. Ta ki yüzeyde tüp kurtları larvalarını aramak için kaya örnekleri toplamaya çalışırken zemini kırıp bu boşlukları keşfedene kadar." ifadelerini kullandı.

Deniz yüzeyinden 2515 metre derinlikte bulundu

Doğu Pasifik Yükselmesi olarak adlandırılan yapı, deniz yüzeyinden 2 bin 515 metre derinlikte bulunuyor. Bu bölgedeki ortamın yaşam için uygun olmadığı belirtilirken araştırma için de zorlu bir yer olduğu ifade ediliyor. Bright ve meslektaşları, Falkor adlı gemi ile yaptıkları araştırmalarda uzaktan kumandalı araçları ile yapıdaki yaşamı ortaya çıkardılar.

Bright, araştırmalarına göre canlı büyük tüp kurtları bulmalarının, larvaların deniz tabanının altından yukarıya doğru bacaları kolonize edebildikleri hipotezinin doğrulandığını ifade etti. Alt yüzeye bazı uygun türler, ortamın da uygun olması durumunda yerleşebiliyor.

Dehlizlerin ne kadar geniş bir alana yayıldığı bilinmiyor. Araştırmacılar ise bu yapının derin deniz madenciliği gibi tehditlere karşı korunması gerektiğini ifade ediyor.

Araştırma Nature Communications'ta yayımlandı.