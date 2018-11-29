Gözlerlerinizi Yaşartacak 15 Hüzünlü Stan Lee Çizimi

12 Kasım'da Los Angeles'ta hayata gözlerini yuman Stan Lee; Spider-Man, Hulk, X-Men ve Black Panther gibi buraya sığdıramayacağımız kadar karakterlerin yaratıcılığını yapmıştı. Thor ve Iron Man gibi karakterleri ise Larry Lieber ile çizgi roman dünyasına kazandırmıştı.
Elbette böyle bir ismin vefatı kolay kolay unutulmuyor. Bugün sizler için 15 farklı sanatçının, Stan Lee'ye saygı duruşunda bulunduğu 15 farklı eseri derledik.
1. B2Studio
2. Chan
3. Jun Chiu
4. SpideyTingles
5. TimeLordVictorious
6. Steve Breen
7. Aurora Borelis
8. Gary Clement
9. J. Scott Campbell
10. PenAndTylor
11. 9"Neils
12. THQ Nordic
13. DeepSky
14. BailyC
15.Phantagrafie