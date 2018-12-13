Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve 2. sezonu 17 Ocak 2019'da başlayacak olan Star Trek: Discovery'nin yeni fragmanı yayınlandı. Fragman ilginç detaylar içeriyor.

Dizinin yapımcısı CBS All Access, yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kala bir fragman daha yayınladı. Paylaşılan aksiyon dolu fragmanda, yeni sezon hakkında bazı ipuçlarına yer veriliyor. USS Discovery'nin mürettabatı, evrendeki tüm canlıları yok etmeyi amaçlayan büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

Dizinin ilk fragmanı Ekim ayında paylaşılmıştı ve büyük heyecan uyandırmıştı. Yayınlanan fragmanda dizideki bazı değişiklikler göze çarpmıştı. Yeni sezonda Kaptan Gabriel Lorca'nın yerini Christopher Pike alacak. Ayrıca Michelle Yeoh da Philippa Georgiou olarak geri dönüyor. Ethan Peck tarafından canlandırılan genç ve sakallı Spock'ı da bu fragmanda görmüştük.

Yayınlanan yeni fragman, yaşanacak tehlikeler hakkında ilk fragmana göre daha fazla bilgi veriyor. Kırmızı meleğin işaretçisi olan birkaç kırmızı patlama, alarma geçmeye sebep olmaktadır. Bu durumun tehlikeli olabileceği düşünülse de Spock o kadar emin değil.

Spock'ın "Birisi ya da bir şey tüm galaksideki canlı yaşamı sona erdirecek" ifadesi yaşanacaklar hakkında şimdiden bir ipucu veriyor. USS Discovery, zafere ulaşacak gibi görünse de kesinlikle izlenmeye değer bir sezon bizleri bekliyor. Fragmanın tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.