Uzun yıllardır pek çok farklı mecrada maceralarına şahitlik ettiğimiz Star Wars evreni pek çok güçlü karakteri barındırıyor. Peki bu karakterlerden en güçlüleri hangisi?

Star Wars evreni, George Lucas'ın 1977 yılında A New Hope ile birlikte önümüze serdiği ve nesillerdir insanların hayranlıkla takip ettiği bir evren oldu. Bu evren her yeni film ve animasyonla beraber genişlerken, karşımıza da farklı farklı karakterler çıkmaya devam etti. Bu karakterlerden bazılarının gücü ise bütün hayranların ağzını açık bıraktı.

Star Wars yapımlarının tamamını Disney+ üzerinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Aslında Star Wars evreni yalnızca filmlerden, dizilerden ve animasyonlardan ibaret değil. Bu evreni anlatan çok sayıda çizgi roman, kitap ve farklı eser de bulunuyor. Marvel ya da DC örneğinde farklı evrenler olabilse de, Star Wars eserlerinin hepsi aynı evreni anlatıyor. Daha doğrusu anlatıyordu, zira Disney markayı satın alınca, filmler ve animasyonlar hariç geçmişte olan tüm eserleri "Legends" kategorisi altında külliyattan kaldırdı. Bu nedenle biz de bu listede şu anda "Canon" olarak kabul edilen karakterler üzerinden gideceğiz.

Star Wars evrenindeki en güçlü karakterler

Artık dizisi, filmi bir şeyi yapılsın: Revan

Rise of the Skywalker ile birlikte gelen görsel sözlük sayesinde Revan'ın yeniden Star Wars evrenine dahil olduğunu öğrendik. Hem Jedi hem de Sith olarak hayatını devam ettirmiş olan Revan, ilk olarak Bioware'in Knights of the Old Republic serisinde karşımıza çıkmıştı. Kendisi Mandalorian Savaşları'nda, Jedi İç Savaşı'nda ve Büyük Galaktik Savaş'ta da yer almıştır. Efsanevi güç kullanıcısını beyaz perdede Keanu Reeves'in canlandırdığı bir film yapması halinde Disney muhtemelen 1-2 milyar dolar daha zengin hale gelecektir (ama filmi Filoni çekerse).

Mor ışın kılıcının sahibi: Mace Windu

Beyaz perdede Samuel L. Jackson tarafından canlandırılan Mace Windu, ışın kılıcı kullanımında oldukça usta olan bir Jedi ustasıdır. Aslında kullandığı teknik olan Vaapad, karanlık tarafa daha yakın bir tekniktir. Palpatine'i bire bir dövüşte yenmesi ve genel olarak jedi düzeninin yükselen karanlığa karşı körlüğünü o kadar üst seviyede yaşamaması da karakterin gücünü gösteriyor.

Şu ara yeniden gözde: Obi Wan Kenobi

Ustası Qui Gon Jinn'i öldüren Darth Maul'u iki parça haline getiren, General Grevious gibi bir savaş makinesini yenen, Anakin'le Mustafar'da olan savaşından galip çıkan Obi Wan Kenobi aynı zamanda Anakin Skywalker'ın da ustasıdır. Jedi katliamından sağ çıkmayı başarmış ve sonrasında da Luke'u eğitmiştir.

Trajedisi kendisinden çok biliniyor: Darth Plagueis

Size Darth Plagueis'in hikayesini anlatmış mıydım? Palpatine'in de ustası olan Darth Plagueis, yaşam ve ölümün hakimi olmayı başarmış, gücü kullanmasını sağlayan midichlorianlarını düzenleyerek ölümü aşmıştır. Bu güçlü Sith lordu için en büyük rakibin Güç'ün kendisi olduğu söylenir. Sırf ölüme ve yaşama dair kontrolü yüzünden Güç'ün kendisine düşman olacağını düşünen Plagueis, çırağının ihaneti ile ölmüştür.

Sith düzeninin kurucusu: Darth Bane

Wars 6. Sezonda Yoda'nın geçmişi hatırladığı sahnelerde Darth Bane'i görmemiz ile birlikte bu efsanevi karakter de yeniden canon haline geldi. Darth Bane, 2'li sistem olarak Sith sistemini kurmuştur. Buna göre yalnızca 2 Sith olabilir. Bu ikilinin biri usta ve biri çıraktır. Çırak, ancak ustasını öldürerek usta olabilir. Ayrıca Cumhuriyet'in sonunu getiren planı da kendisi başlatmıştır.

Soyadını kendi seçti: Rey

Skywalker'ın Yükselişi ile birlikte Rey en güçlü Jedi'ler arasına yerleştirildi. Hayranlardan karmaşık tepkiler alan serinin baş karakterlerinden olan Rey, teoride Palpatine'in torunu olmasına rağmen güç ile olan bağı sevgi ve koruma güdüsünden gelen bir karakter olarak karşımıza çıktı.

Son Jedi ustası: Luke Skywalker

Darth Vader'ın yeniden Anakin Skywalker olmasını sağlayan ve görünüşe göre Palpatine'i yenmeyi başaran Jedi ustası Luke Skywalker, uzunca bir süre evrendeki en güçlü Jedi olmayı başardı. First Order'a karşı olan mücadelede ise nihai sonuna ulaşsa da evrene barışın gelmesinde önemli bir rol üstlendi.

Herkesin favori kuklası: Yoda

Tüm zamanların en sevilen Jedi karakterlerinden biri olan Yoda, gerçek bir usta olmanın ağırlığını taşıyan bir isimdi. Güçle bir olan karakterler arasında yer alan Yoda, pek çok Jedi yetiştirdi. Ayrıca ışın kılıcıyla olan becerisi de gözlerden kaçmıyordu. Darth Sidious'a karşı olan dövüşü de uzun süre akıllardan çıkmadı.

İmparatorluğu kuran adam: Palpatine

Gelelim Galaktik İmparator'umuza. Ustası Darth Plagueis'i öldürerek yerine geçen Palpatine, Jedi düzeninin sonunu getirmiş, imparatorluk kurmayı başarmıştır. Yetenekli bir dövüşçü ve güç kullanıcısı olmasının yanı sıra büyük bir politik güce de ulaşmıştır. Skywalker Efsanesi içinde bir ana düşman aranacaksa bu elbette Palpatine olacaktır.

Anlatılan O'nun hikayesidir: Anakin Skywalker

Star Wars denildiğinde kehanetin merkezindeki karakter olan Anakin Skywalker'ı anmamak tabii ki olmaz. Neden Darth Vader değil de Anakin peki? Kendisi en yoğun ve en çok midichlorian barındıran Jedi, aynı zamanda da pek çok dövüşün galibi olmayı başardı. Zaten ilk 6 film aslında bize onun hikayesini anlattı.

Listede olmayan ancak anılmayı hak eden karakterler de var. Prenses Leia, The Ones, Bendu gibi karakterler de oldukça dikkat çekiciydi. Ayrıca Star Wars'un gizli kahramanları olan R2-D2 ve Millenium Falcon'a da listemizde olmasa da gönlümüzde bir yer kesinlikle bulunuyor.

