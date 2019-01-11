Star Wars Episode IX Fragmanı Yakında Yayınlanabilir

Star Wars serisinin bir sonraki filmi olan Episode IX’in fragmanı, Nisan ayındaki yıllık Star Wars Celebration’da yayınlanacak idi. Söylentilere göre yeni fragman çok daha önce seyirciyle buluşabilir.

Disney’in elinde hatırı sayılır miktarda marka ve ürün bulunuyor. Bunlar arasında Marvel ve Star Wars, en gözde serilerden iki tanesi olarak göze çarpıyor. Disney’in adeta üzerine titrediği ve her geçen gün daha da zengin hale getirmek için adımlar attığı bu iki kurgusal evren, şirketin önemli gelir kalemlerinden de ikisi.

Star Wars serisinin ana hikayesinde dokuzuncu bölüm olan Star Wars: Episode IX ile birlikte bu evrene geri döneceğiz. Her yıl yapılan Star Wars Celebration’da bu yıl, yeni filmin ilk fragmanının yayınlanması bekleniyordu.

Making Star Wars’a göre yeni film için bir fragman şu anda hazır durumda. Bu fragmanın, yayınlanacak ilk fragmanın son hali olup olmadığı bilinmiyor. Bununla beraber, Making Star Wars’ın bu evrene dair çok büyük oranda isabetli teorileri ve haberleri olduğu da bir gerçek. Habere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor ama bir fragmanın var olduğu varsayımında bulunmak çok da hatalı olmaz.

Şu andaki fragman, gösterilecek olan fragman olmayabilir. Hazırlanan videoyu çok az kişinin gördüğü ve bu nedenle de videonun içeriği hakkında pek bilgi olmadığı söyleniyor. Ayrıca yeni filmin çekimlerinden olduğu iddia edilen birkaç görüntü de var. Bu görüntülerde, Birleşik Krallık’taki Black Park’ın beyaz bir madde ile kaplı olduğu görülüyor. Bu madde kar, tuz ya da kül olabilir.

Luke Skywalker rolüyle akıllara kazınan Mark Hamill, şu anda Birleşik Krallık’ta ve Star Wars: Episode IX’in çekimlerinde rolünü tekrar canlandırıyor. Ortada bir fragman varsa bile filmin çekimlerinin henüz tamamlanmadığı aşikar.

Star Wars: Episode IX 20 Aralık 2019’da sinemalarda olacak.