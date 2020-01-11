Star Wars Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Star Wars serisinde yan filmler, ana filmler derken 10’dan fazla film oldu. Peki bu filmleri hangi sırayla izlemek gerekiyor?

Star Wars efsanesi 1977 yılında başladığından bu yana 42 yıl geçti. Aradan geçen sürede pek çok film gördük, pek çok dizi izledik. Bir noktadan sonra zaman çizelgesi karıştı. Haliyle insanlar da Star Wars filmlerinin doğru kronolojik sırasını merak etmeye başladı.

Star Wars: Rise of Skywalker şu anda vizyonda. Öncesinde Star Wars filmlerini tekrar izlemek isteyenler, kendisine Star Wars günü yapacak olanlar için iki farklı izleme listesi var. Bunlardan ilki, filmleri çıkış sırasına göre izleyebileceğiniz yapım. İkincisi ise filmleri Star Wars evrenindeki tarihi sıralarına göre izlemek. İşte Star Wars filmlerini izleyebileceğiniz sıralamalar

Star Wars filmleri kronolojik sıralamayla nasıl izlenir?

Star Wars evreninde anlatılan hikaye şu ana kadar olan haliyle bakıldığında The Phantom Menace ile başlar, Rise of Skywalker ile biter. Filmlerin izlenme sırası ise şu şekilde:

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (Başlangıç noktası)

Star Wars Episode II: Attack of the Clones (Episode I’den 10 yıl sonrası)

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (Episode I’den 13 yıl sonrası)

Solo: A Star Wars Story (Episode I’den 22 yıl kadar sonrası)

Rogue One: A Star Wars Story (Episode I’den 32 yıl sonrası)

Star Wars Episode IV: A New Hope (Episode I’den 32 yıl, Rogue One’dan dakikalar sonrası)

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (Episode I’den 35 yıl sonrası)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (Episode I’den 36 yıl sonrası)

Star Wars Episode VII: The Force Awakens (Episode I’den 66 yıl sonrası)

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (Episode I’den 66 yıl sonrası)

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (Episode I’den 67 yıl sonrası)

Episode III ile Episode IV arasında belirsiz bir zaman diliminde Star Wars: Rebels filmi yer alıyor. Mandalorian ise Episode VI ile VII arasında, VII’ye yakın bir noktada yer alıyor. Clone Wars serisi ise Episode II ile III arasında yer alıyor ki 3 yıllık süreyi anlatan 7 yıllık dizi yapılması da ayrı bir başarı. Obi-Wan serisi Episode III - IV arasında geçecek, Evan McGregor’dan Alec Guinness’e olan fiziksel çöküşün 10 yılda nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. The Resistance serisi ise Episode VII-IIX-IX döneminde geçecek. Cassian Andor ise muhtemelen Rebels öncesinde yer alacak.

Star Wars filmleri çıkış sıralamasıyla nasıl izlenir?

Star Wars filmlerinin çıkış sırası biraz karışık. Önce George Lucas orijinal üçlemenin öncesini anlattı, ardından Disney de sonrasını. Ortaya çıkan sıralama şu şekilde oldu:

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002)

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars, The Machete Order ile nasıl izlenir?

Bu ilginç yaklaşımda Episode 1 yoktur, seri budanarak yalnızca Luke Skywalker’ın hikayesi haline getirilmiştir. 2011 yılında Rod Hilton tarafından oluşturulan liste oldukça popüler hale gelmiştir.

Seriyi hiç izlemeyenler için machete order şu şekildedir:

Episode IV: A New Hope

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode II: Attack of the Clones

Episode III: Revenge of the Sith

Episode VI: Return of the Jedi

Ana mantık, Anakin’in geçmişini anlamak ve flashback yapmak için Episode II ve III’ü kullanmaktır. Böylece serinin havası bozulmamış olur. Buradan sonra isterseniz son üçlemeyi izleyebilirsiniz.

Diziler dahil nihai Star Wars izleme sırası

Star Wars ile ilgili bütün eserler, yani oyunlar, kitaplar ve çizgi romanlar, aksi belirtilmedikçe filmlerle aynı evrende geçer. Bu anlamda Star Wars özel bir seri idi. Sonra Disney, kendi yeni hikayelerini anlatmak ve biraz da artık neresinden tutsanız elinizde kalan ve boşluklarla dolmuş eski eserleri Legends adı altında ayrı bir yere koydu. Sonrasında ana hikayeye pek çok kitap, çizgi roman, film ve dizi ekledi, dahasını da ekleyecek. Şu anda çıkan yapımların kronolojik sırası ise şu şekilde:

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (Başlangıç noktası)

Star Wars Episode II: Attack of the Clones (Episode I’den 10 yıl sonrası)

Klon Savaşları Animasyon Serisi (Episode I’den 10 yıl sonrasında başlar, 13 yıl öncesinde biter)

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (Episode I’den 13 yıl sonrası)

Solo: A Star Wars Story (Episode I’den 22 yıl kadar sonrası)

Star Wars: Rebels Animasyon Serisi (Episode I’den 27 yıl kadar sonra başlar)

Rogue One: A Star Wars Story (Episode I’den 32 yıl sonrası)

Star Wars Episode IV: A New Hope (Episode I’den 32 yıl, Rogue One’dan dakikalar sonrası)

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (Episode I’den 35 yıl sonrası)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (Episode I’den 36 yıl sonrası)

The Mandalorian (Episode I’den 41 yıl kadar sonrasında geçer)

Star Wars: Resistance Animasyon Serisi (Episode I’den 66 yıl sonrası)

Star Wars Episode VII: The Force Awakens (Episode I’den 66 yıl sonrası)

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (Episode I’den 66 yıl sonrası)

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (Episode I’den 67 yıl sonrası)

Star Wars serisine yeni başlayacak bir arkadaşınız olsa siz hangi sıralamayı tavsiye ederdiniz?