Star Wars Jedi: Survivor Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor'ın sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Yanlışlıkla oyunun Steam sayfasına yüklenen bilgiler kaldırıldı.

Bitmek tükenmek bilmeyen Star Wars evreni, kitaplar, ansiklopediler, filmler, diziler ve animasyonlar ile bitmek tükenmek bilmeyen bir derya âdeta. Electronic Arts ise yıllardır bu markanın oyunlarını bizlere sunuyor. EA kimi zaman Star Wars Clone Wars ve Republic Commando gibi efsanelerin doğuşunda rol oynasa da şirketin son çıkardığı Star Wars Battlefront 2 ve Star Wars Squadrons gibi oyunlar oyuncular tarafından para tuzağı olarak görülmüş ve fazlasıyla eleştirilmişti.

Öte yandan EA’in Star Wars hayranlarına bir sürpriz yaparak piyasaya sürdüğü Star Wars Jedi: Fallen Order, son yılların en iyi Star Wars oyunu olarak görülüyordu. Öyle ki bu yılın başlarında EA, serinin devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor’ı duyurmuştu.

Oyunun sistem gereksinimleri ortaya çıktı

Oyunun tanıtılmasından yaklaşık 2 ay geçtikten sonra PlayStation’ın resmi internet sitesinde yanlışlıkla da olsa oyunun çıkış tarihi sızdırılmıştı. 2023 yılının Mart ayında çıkacağı ortaya çıkan oyunun şimdi de sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Star Wars Jedi: Survivor’ın Steam sayfasına geçtiğimiz dakikalarda oyunun sistem gereksinimleri yüklendi. Yüklenen bilgiler birkaç dakika içinde kaldırılsa da bilgiler çoktan internette yayılmaya başladı bile. Gelin hep birlikte oyunun sistem gereksinimlerine yakından bakalım

Minimum Önerilen İşlemci Intel Core i7-7700 veya Ryzen 5 1400 Intel Core i5 11600K veya Ryzen 5 5600X RAM 16 GB 16 GB Ekran Kartı 8GB VRAM- GTX 1070 veya Radeon RX 580 8GB VRAM- RTX2070 veya RX 6700 XT Depolama 130 GB kullanılabilir alan 130 GB kullanılabilir alan

İlk oyundan 5 yıl sonrasını anlatan Star Wars Jedi: Survivor, Cal Kestis’in imparatorluktan kaçışını ve hayatta kalan bir avuç Jedi’dan birisi olmanın sorumluluğu altında ezilmesini anlatıyor. Genç Jedi’ımız ne olursa olsun imparatorluktan bir adım önde olmalı ve hayatta kalmalıdır.