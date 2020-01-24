Disney+, önümüzdeki dönemde yeni Star Wars dizileri ile Star Wars hayranlarının gönlünü kazanmak istiyor ama işler pek yolunda gitmiyor. Disney+’ta yayınlanacak olan Obi Wan Kenobi dizisi, süresiz olarak beklemeye alındı. İddialara göre dizi ekibi, görevden alındı.

Disney, yayın platformu Disney+'ın Mandalorian dizisinin ardından, Obi Wan Kenobi ile beraber Star Wars evrenine yeni üyeler katmayı planlıyor. Ama işler medya devinin istediği şekilde gitmiyor gibi görünüyor. Londra’daki stüdyoda çekimler için toplanan ekip, evlerine geri gönderildi. Kaynaklar, dizinin çekimlerinin süresiz olarak durdurulduğunu söylüyorlar.

Bir başka iddia ise Lucasfilm başkanı ve Obi Wan Kenobi dizisinin de yapımcısı olan Kathleen Kennedy’nin senaryodan memnun olmadığı yönünde. Kennedy’nin isteği doğrultusunda senaryo için önümüzdeki yaz yeni bir çalışma yapılacak. Dizinin senaristinin değişmesi de ihtimaller arasında görünüyor. Kennedy’nin, halihazırda yazılmış olan 6 bölümden 4’ünün değişmesini istediği söyleniyor.

Obi Wan Kenobi, çekimleri durdurulan ilk Star Wars yapımı değil

Çekimleri süresiz olarak durdurulan Obi Wan Kenobi’nin hazırlıklarının ne zaman biteceği, şu için belirsiz. Ama Star Wars evreninin hayranlarının dizinin geleceği konusunda endişe etmesine gerek yok. Sorun yaşanan ilk Star Wars yapımı Obi Wan Kenobi değil. Bundan önce Rogue One’ın çekimleri sırasında da birçok kez senaryonun yeniden yazılması söz konusu oldu. Solo: A Star Wars Story’nin çekimleri sırasında ise yönetmen değiştirilmişti.

İlk etapta film olarak planlanan yeni Star Wars dizisi Obi Wan Kenobi, Sith’in İntikamı’ndan 8 yıl sonrasını konu alacak. Dizi, Mandalorian’ın yönetmeni Deborah Crow tarafından yönetilecek.