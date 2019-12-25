Star Wars: Rise of Skywalker, Gişede 500 Milyon Doları Geçti

1977 yılında hayatımıza girdiğinden bu yana dünya çapında büyük popülerlik yakalayan Star Wars serisinin son filmi Rise of Skywalke gişede yarım milyar dolara merdiven dayayarak Star Wars’ın en başarılı filmlerinden oldu.

Star Wars serisinin objektif bir en iyi filmler sıralaması yoktur. Bazı kişiler orijinal üçlemeyi, bazı kişiler üçleme öncesini anlatan üçlemeyi sever. Arada bir de Disney’in çektiği filmleri beğenen birilerinin olduğunu görüyoruz.

Fakat filmleri gişe başarıları açısından değerlendirebiliriz. Rise of Skywalker, açılışta 20 milyon doların üzerinde gişe yaptı. 5 günlük sürede 226 milyonu aşan film toplamda 484 milyon dolara erişti. Bu yazı yayınlandığında muhtemelen 500 milyon doları geçmiş olacak zira bir günlük gişe rakamları daha gelmiş olacak.

Star Wars: Marka değeri sizinle olsun

Star Wars söz konusu olduğunda insanlarda farklı tepkiler görüyoruz. Bazı kişiler Star Wars’tan dolayı yorulduklarını söylüyor. Markaya ait filmlerin sayısı son dönemde oldukça arttı. Son dört yılda 5 Star Wars filmi gördük.

Star Wars Disney’e geçtiğinde eski eserlerin tamamını Legends kısmına aldılar. Günümüzde o hikayelerdeki karakterlere ait ufak tefek ipuçları sunuyor. Yine de eski hikayeler olmadan bunlar yalnızca bir isim. Bunun iyi mi kötü mü olduğu konusu tartışılmaya devam ediyor.

The Rise of Skywalker, 250 milyon dolar bütçe ile çekildi ve daha açılıştan kısa süre sonra ABD içinde 207 milyonu aştı. Küresel olarak da geçen hafta sonunun ardından 434 milyon doları geride bırakmayı başardı.

Yeni filmler tartışma konusu

Serinin açılış aşamasında en başarılı filmi Rise of Skywalker oldu. Serinin genel olarak en çok para toplayan filmi ise 2,068 milyar dolar ile The Force Awakens olmuştu. Filmin başarısı tartışmaya açık olsa da gişede elde ettiği rakamlar gayet net.

Star Wars serisi bu filmle birlikte bir sona erecek gibi gözükmese de artık yeni bir yola girecek gibi. Bazı kişiler artık Legends kategorisine alınan hikayeleri görmek istiyor, bazı kişiler ise özgün hikayelerden yana oy kullanıyor. Star Wars, insanları mutlu mu mutsuz mu edecek bilinmez ama gişede bu rakamları yapmaya ve lisanslardan milyar dolarlar kazanmaya devam ettikçe Bob Iger ve Disney’i mutlu edeceği kesin.