Star Wars: The Rise of Skywalker filminin, ilk hafta sonu elde ettiği 177,4 milyon dolarlık hasılatın ardından, bu hafta sonu yurt içinde 100 milyon dolarlık dramatik bir düşüş yaşayacağı konuşuluyor. Buna rağmen, filmin toplam hasılatı 1 milyar dolara dayandı.

Bundan iki yıl önce, Star Wars: The Last Jedi filmi ikinci hafta sonunda 71,6 milyon dolar hasılat elde etti. Birçok film bu hasılatı ilk hafta sonu için hayal edebilirken, bu rakam filmin yurt içi toplam hasılatını 368,2 milyon dolara çıkarmıştı.

Birinci haftasıyla ikinci haftası arasında 100 milyon dolarlık bir düşüş yaşaması, bir filmin en olağandışı özelliklerinden biridir. İki sene önce Last Jedi'nin ilk hafta elde ettiği 220 milyon dolarlık hasılattan ikinci haftaki 71,6 milyon dolar hasılata düşüşünü görmüştük. Düşüş, 128,4 milyon dolardı.

Bu hafta sonu ise Star Wars: The Rise of Skywalker da 100 Milyon Dolar Kaybedenler Kulübü'ne girmeye doğu ilerliyor. Bu inanılmaz gişe dönüm noktasını başarmak hem bir nimet, hem de bir lanet. İdeal olarak bir film heyecanını ve olumlu tepkileri açılış haftasından bir sonraki hafta elde ettiği önemli gelirlere taşır. Genellikle, haftalar arasındaki düşüş yüzde 30 ila yüzde 35 arasında olur. Ancak bir film 100 milyon dolar kaybettiğinde, düşüş daha da kayda değer oluyor. Last Jedi için bu oran yüzde 67,5'ti.

Filmlerin bu noktada yaşadığı durum, yalnızca ilk haftası muazzam derecede kârlı olursa 100 milyon dolar düşebilir. Kulübe katılmak için, bir filmin gösterime girdiği ilk üç günde 200 milyon dolar civarında hasılat elde etmesi gerekir. Star Wars: The Rise of Skywalker için de bu geçerli: Geçen hafta sonu film 177,4 milyon dolarla açıldı.

Kulübün birincisi Avengers

Ancak film, Disney'in Star Wars serisinin en düşük toplamı. Bu nedenle yeni filmin, The Last Jedi'ın ikinci haftadaki 71,6 milyon dolarlık hasılatının da altına düşmesi bekleniyor.

Disney tarafından domine edilen şu anki on 100 Milyon Dolar Kaybedenler Kulübü filmi şunlar:

Avengers: Endgame - 209,7 milyon dolar düşüş Star Wars: The Last Jedi - 148,4 milyon dolar düşüş Avengers: Infinity War - 142,9 milyon dolar düşüş The Lion King - 115,2 milyon dolar düşüş Avengers: Age of Ultron - 113,6 milyon dolar düşüş Captain America: Civil War - 106,5 milyon dolar düşüş The Avengers - 104,3 milyon dolar düşüş Incredibles 2 - 102,4 milyon dolar düşüş Jurassic World - 102,2 milyon dolar düşüş Iron Man 3 - 101,6 milyon dolar düşüş

Kulübe katılmak bazen onur nişanesi olsa da, The Rise of Skywalker örneğinde kötü olabilir. Kıyaslarsak, Avengers: Endgame'in ilk ve ikinci haftasındaki düşüşü şok edici bir rakamdı: 209,7 milyon dolar. Ancak Endgame'in açılış haftasındaki hasılatı da bir rekordu: 357,1 milyon dolar. Star Wars: The Force Awakens, ilk haftasında 248 milyon dolar, ikinci haftasındaysa 149,2 milyon dolar kazandırmıştı. Film, 936,7 milyon dolarla en yüksek hasılatlı yurt içi film performansına erişmişti.

Ayrıca The Force Awakens olumlu görüşlerden ve yıllar sonra gösterime giren ilk Star Wars filmi olmasından da yarar sağlamıştı. Ancak The Rise of Skywalker kötü eleştirel değerlendirmeler aldı ve son beş yılda çok sayıda Star Wars projesi gördük. Bu durumda film bu hafta sonu yüzde 65'lik bir düşüş yaşayabilir ve 70 milyon dolar hasılatın altında kalabilir.

Ancak Disney'in gücü burada devreye giriyor. Tüm hayal kırıklığına rağmen The Rise of Skywalker bu haftanın sonunda dünya çapında 1 milyar dolarlık hasılata ulaşacak. Filmin yurt içi hasılatı 350 milyon dolara dayanacak, geri kalan gelirler ise yurt dışından gelecek.