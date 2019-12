Star Wars: The Rise of Skywalker'ın İlk Gösteriminde Kavga

Star Wars: The Rise of Skywalker filminin Kanada'daki ilk gösteriminde, hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Bir adam, hemen yan koltuğunda oturan başka bir seyircinin telefonunu eline almasından rahatsız oldu ve yumruk attı.

Dünyanın en popüler bilim kurgu filmlerinden bir tanesi olan Star Wars serisinin en yeni filmi "The Rise of Skywalker", kısa bir süre önce Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkedeki sinemaseverlerle buluştu. Açık konuşmak gerekirse film, beklentilerin altında kaldı ve hatta açıklanan gire rakamları, The Rise of Skywalker ile ilgili hayal kırıklığı yarattı. Ancak filme, Kanada'daki ilk gösterim sırasında yaşanan bir olay damga vurdu.

Star Wars: The Rise of Skywalker, geçtiğimiz perşembe günü Kanada'da ilk gösterimini yaptı. Ülkenin Vancouver isimli kentinde de filmin ilk gösterimi yapılıyordu ancak, özellikle de sinema salonlarında hiç istenmeyecek bir olay yaşandı. Yaşanan olayda sinema salonundaki iki kişi, akıllı telefon nedeniyle kavga etti ve bu kavga, diğer seyirciler tarafından da kaydedildi.

Yaşanan kavganın nedeniyse, sinema salonunda filmi izleyen bir kişinin, cebindeki iPhone'u çıkararak mesajlarını kontrol etmesiydi. Telefonuyla oynayan kişinin hemen yanında oturan başka bir seyirci ise bu durumdan rahatsız oldu ve iPhone sahibine bir yumruk attı. Gerilimin yükselmesiyle birlikte salona görevliler girdi. Film, yaşanan olaylar süresince durdurulmak zorunda kalındı.

Suratına sert bir yumruk yiyen kişi Joe Bond ismindeki bir adamdı. Ancak kendi ifadesine göre Bond, telefonunu durduk yere açmamıştı. Çünkü çocukları ve çocuklarının bakıcısı evdeydi ve Bond, onların yattığından emin olmak için bakıcılarına bir mesaj göndermek istemişti ve bu mesajı göndermeye çalıştığı anda da olanlar olmuştu. Bond, kendisine yumruk atan kişiyi konunun uzamaması için uyardığını ancak karşı tarafın bir türlü sakinleşmediğini söyledi.

İşte yaşanan kavganın ardından, salondaki diğer seyircilerin telefonlarından çekilen görüntüler

Yaşanan olay, Bond ve ona yumruk atan kişinin salondan çıkartılmasıyla birlikte son buldu. Salon görevlileri, seyircileri sakinleştirdikten sonra filmi en başından oynatma kararı aldılar.