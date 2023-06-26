Almanya'da Starlink kullanıcılarının yaptığı hız testi, internet hizmetinde sunulan bağlantı hızının iyileştirildiğini gösterdi.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay şirketi SpaceX, Mayıs 2019’da uzaya yerleştirmeye başladığı uydularıyla dünya çapında hızlı internet bağlantısını mümkün kılma hedefine adım adım ilerliyor. Starlink, birçoğumuz için hayal olan yeni hızlara da ulaşmayı başardı.

Avrupa’daki Starlink kullanıcıları, artık kırsalı veya şehri fark etmeksizin pek çok ortamda 500 Mbps hıza rahatlıkla ulaşmaya başladı. Daha önceki testlerde internet hızı, alıcının bulunduğu ve uyduların yoğunlukta olduğu bölgeye göre değişim gösterebiliyordu.

500 Mbps, Avrupa’da Starlink’in yeni standardı oldu:

Starlink’in Avrupa’daki hızının arttığını ve stabil hale geldiğini gösteren son test, Reddit kullanıcısı DankSquared2 tarafından paylaşıldı. Yakın zamanda Almanya’da kırsal bir bölgeye taşındığını paylaşan kullanıcı, hız testinde 562 Mbps değerini gördü.

Aldığı hız, Starlink ile kırsal bölgelerde yapılan denemelerden oldukça yüksek olduğundan tekrar bir deneme daha yaptı. Bu kez elde ettiği sonuç ise 638 Mbps idi. Ancak ilk denemede 208 Mbps olan yükleme hızı, ikinci testte 177 Mbps’ye düştü.

SpaceX, Starlink hizmeti için hedeflediği 1 Gbps hızına henüz Dünya’nın pek çok noktasına ulaşmayı başaramadı. Artan uydu sayısıyla bu hıza adım adım yaklaşılırken şirket, Haziran 2021’de hedef hızı 10 Gbps’ye yükseltmişti.

Starlink’in Türkiye’ye gelme planları:

Normalde 2022 yılında Türkiye’de faal hale gelmesi hedeflenen Starlink, yaşanan ertelemelerin ardından bu tarihi 2024 olarak güncellemiş durumda. Tabii fiyatı nedeniyle ne kadar rağbet görür, orası ayrı bir konu.