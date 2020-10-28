Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Elon Musk'ın Starlink projesini yakından takip ettiklerini ve nasıl bir iş birliği gerçekleştirebileceklerini araştırdıklarını ifade etti.

Satcom Vision tarafından “Salgın Dönemi ve Sonrasında Uydu Sektörü” teması etrafında gerçekleştirilen Satcom Vision Digital’in kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX tarafından yürütülen Starlink projesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bugün uzaya konuşlandırılan sistemler, stratejik ve taktik hedeflerin tespiti ve teşhisi, güvenli ve hızlı veri iletişimi, haberleşme, seyrüsefer, ihbar ve ikaz gibi konulardan, uzaydan kuvvet kullanımına kadar birçok alanda benzeri bulunmayan ve coğrafi kısıtlamalara bağlı olmayan imkân ve kabiliyetleri bize sunuyor.” şeklinde konuşan Sayan, Starlink projesi ile ilgili ise şu şekilde konuştu:

“Biz Elon Musk’ın Starlink projesini çok yakından takip ediyoruz. Mikro uydu dediğimiz bu proje, esasında geniş bant interneti, uydular aracılığıyla vermeyi sağlayacak bir teknoloji. Bizim şu anki uydularımız da ağırlıklı olarak; öncelikle yayıncılık, ikinci olarak da internet erişimi için kullanılmakta. Biz de benzer şekilde gerek Starlink’in gerek diğer uydu projelerinin etkilerini şu anda gözlemliyoruz.

Onlarla iş birliği içerisinde neler yapabiliriz, biz Türkiye olarak bu tür daha küçük uydularla daha alçak yörüngedeki uydularla bu hizmeti nasıl verebiliriz… Biliyorsunuz uzayda da bizim bir egemenlik sahamız var. Türksat bizim bu anlamda görevlendirdiğimiz kuruluşumuz ve uzaydaki egemenlik haklarımızı da adeta savunmakta. Bu manada biz, onlarla birlikte iş birliği imkanlarına bakarken kendimiz bu tür uydu projelerinde neler yapabiliriz araştırıyoruz.”

Peki SpaceX tarafından yürütülen Starlink projesi tam olarak ne? Bunu kısaca Dünya yörüngesine binlerce minik uydu oturtarak halihazırda denizlerin ve yerin altından altından sağlanan geniş bant internet ağını alçak yörüngeye taşımak diyebiliriz. Starlink hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz sizi buradaki içeriğimize bekleriz.