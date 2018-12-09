Değeri 187 TL Olan 2 Oyun, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Epic Games, yeni oyun mağazasıyla piyasaya sağlam bir giriş yaptı.

Son zamanlarda oyun denince akla gelen ilk platform olan Steam'in artık çok ciddi bir rakibi var. Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, açtığı yeni oyun mağazasıyla sektörde yerini almak istiyor.

Aralık ayı boyunca her iki haftada bir oyunu ücretsiz vereceğini açıklayan Epic Games, ilk olarak bu hafta Steam'de 109 TL'ye satılan Conan Exiles ve 78 TL'ye satılan Bus Simulator 18 oyunlarını ücretsiz olarak alınabilir hale getirdi.

14 Aralık 2018 tarihinde Subnautica, 29 Aralık 2018 tarihinde ise Super Meat Boy oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunacak olan Epic Games'in bu sektöre adımı, rekabeti artırarak biz kullanıcılara yarayacak gibi görünüyor.

Conan Exiles ve Bus Simulator 18 oyunlarını ücretsiz olarak edinmek için oyunların isminde yer alan bağlantılara tıklayıp, Epic Games hesabınıza giriş yapmanız ve ücretsiz olarak siparişinizi vermeniz yeterli.

Güncelleme: Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilenler, bahsi geçen oyunların Mod Kit adıyla bilinen düzenleme araçları imiş. Epic Games'in konu hakkında yeterli bilgilendirme yapmaması bizi de şaşırttı :) Özür dileriz.