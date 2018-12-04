Steam'den Oyun Fiyatlarını Etkileyebilecek Kar Payı Değişikl

Steam cephesinden gelen resmi açıklamaya göre oyun yapımcılarından alınan kar paylarında önemli bir değişikliğe gidildi.

Steam son dönemlerde büyük yapımcıların biraz kazan kaldırdığı bir mecra haline geldi. Özellikle Fortnite: Battle Royale'in yapımcısı Epic Games'in Steam ile başlayıp mobil platformlara sıçrayan tavrı, CD Projekt'in RED'in Witcher hamlesiyle devam etmişti.

Ubisoft, EA gibi firmaların Steam'de oyunlarını yayınlatmama kararına karşın Valve cephesinden bir zeytin dalı uzandı. Buna göre daha önce gelirleri 10 milyon doları aşan oyun yapımcısından %25 oranında kar payı alan Steam, bu rakamı %5 oranında geri çekti. Buna göre artık EA, Bethesda ve CD Projekt Red gibi firmaların Steam'e yanaşmaları için bir sebepleri daha var.

Her ne kadar çok büyük oyun satış rakamlarına ulaşan şirketler için %20'lik pay dahi büyük bir meblaya denk gelse de son Witcher örneğinde gördüğümüz gibi Steam'de olmayan oyunlar ciddi bir dezavantajla; adeta maça 1-0 yenik başlıyorlar. Bu gelişmenin önümüzdeki süreçte Steam'de daha ucuz oyunlar görmemize ve daha çeşitli bir oyun skalasına sahip olmamıza sebep olabileceğini düşünüyoruz.