Cadılar Bayramı İndiriminde Kaçırmamanız Gereken 10 Oyun

1 Kasım'a kadar sürecek olan, yılın ilk büyük Steam indirimi dönemi Cadılar Bayramı listesinden, sizler için 10 farklı oyun derledik. Oyunların indirimli fiyatlarını bulabileceğiniz listemizde, başlıklara tıkladığınızda ilgili Steam sayfasına da ulaşabilirsiniz.
Stairs: 3.30₺
- Tür: Gerilim/Macera
- Steam Puanı: 65/100
- Eski Fiyatı: 22 TL
- Neden Almalısınız?: Biraz eski bir yapım olsa da mükemmel bir atmosfere sahip. Fiyatıyla şans verilmeyi hak ediyor.
Grim Fandango Remastered: 6₺
- Tür: Macera
- Metacritic Puanı: 84/100
- Eski Fiyatı: 24 TL
- Neden Almalısınız?: Ne denebilir ki? Gelmiş geçmiş en iyi macera oyunlarından biri ve bu fiyata bulmanız imkansız. Denemediyseniz kesinlikle almalısınız.
The Vanishing of Ethan Carter: 4.65₺
- Tür: Macera
- Steam Puanı: 82/100
- Eski Fiyatı: 31 TL
- Neden Almalısınız?: Kişisel olarak oynadığım en iyi yürüyüş simülasyonlarından biri... Enfes bir hikayesi ve atmosferi var.
The Painscreek Killings: 9.30₺
- Tür: Macera/Indie
- Steam Puanı: 75/100
- Eski Fiyatı: 31 TL
- Neden Almalısınız?: Oyunun benzeri yapımlara göre oldukça uzun bir oynanış süresi mevcut. Atmosfer ve grafikler de yerli yerinde. Tavsiyemizdir.
We Need To Go Deeper: 11.70₺
- Tür: Macera
- Steam Puanı: Erken Erişim
- Eski Fiyatı: 18 TL
- Neden Almalısınız?: Bir denizaltının kaptanını oynadığımız mükemmel bir yapım geliyor. Oyun piyasaya çıktığında fiyatı artacaktır.
Through the Woods: 6.20₺
- Tür: Korku/Macera
- Steam Puanı: 63/100
- Eski Fiyatı: 31 TL
- Neden Almalısınız?: Fiyatında ciddi bir indirim olan Through the Woods özellikle mükemmel müzikleriyle dikkat çekiyor.
Middle-earth™: Shadow of War: 22.78₺
- Tür: Aksiyon/RPG
- Steam Puanı: 80/100
- Eski Fiyatı: 67 TL
- Neden Almalısınız?: Kişisel görüşüme göre ilk oyunun gerisinde kalmış olsa da bu fiyata kaçırılmayacak bir aksiyon oyunu.
ARAYA: 9.60₺
- Tür: Korku/Indie
- Steam Puanı: 55/100
- Eski Fiyatı: 24 TL
- Neden Almalısınız?: 3 farklı karakterle bir hastanede oynadığınız oyun sizlere F.E.A.R. atmosferini anımsatacak.
Obduction: 17.15₺
- Tür: Macera/Indie
- Steam Puanı: 76/100
- Eski Fiyatı: 49 TL
- Neden Almalısınız?: Oldukça keyifli bir macera oyunu olan Myst'in yapımcılarından gelen Obduction bir şansı hak eden yapımlardan.
DARK SOULS III: 44.75₺
- Tür: RPG/Aksiyon
- Steam Puanı: 89/100
- Eski Fiyatı: 179 TL
- Neden Almalısınız?:Sırf oyun oynarken zorluktan çıldırmak nasıl bir şeydir bunun için bile alabilirsiniz.
Eğer yukarıdaki oyunlardan hiçbiri ilginizi çekmediyse, Steam'in Cadılar Bayramı'na özel indirim yaptığı bütün oyunlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.