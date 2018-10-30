Cadılar Bayramı İndiriminde Kaçırmamanız Gereken 10 Oyun

Dün akşam Steam'de başlayan 'Cadılar Bayramı' indirimlerinde birbirinden mükemmel oyunlar cüzdanlarınızı boşaltmak için hazır bekliyorlar.

1 Kasım'a kadar sürecek olan, yılın ilk büyük Steam indirimi dönemi Cadılar Bayramı listesinden, sizler için 10 farklı oyun derledik. Oyunların indirimli fiyatlarını bulabileceğiniz listemizde, başlıklara tıkladığınızda ilgili Steam sayfasına da ulaşabilirsiniz.

Tür: Gerilim/Macera

Gerilim/Macera Steam Puanı: 65/100

65/100 Eski Fiyatı: 22 TL

22 TL Neden Almalısınız?: Biraz eski bir yapım olsa da mükemmel bir atmosfere sahip. Fiyatıyla şans verilmeyi hak ediyor.

Tür: Macera

Macera Metacritic Puanı: 84/100

84/100 Eski Fiyatı: 24 TL

24 TL Neden Almalısınız?: Ne denebilir ki? Gelmiş geçmiş en iyi macera oyunlarından biri ve bu fiyata bulmanız imkansız. Denemediyseniz kesinlikle almalısınız.

Tür: Macera

Macera Steam Puanı: 82/100

82/100 Eski Fiyatı: 31 TL

31 TL Neden Almalısınız?: Kişisel olarak oynadığım en iyi yürüyüş simülasyonlarından biri... Enfes bir hikayesi ve atmosferi var.

Tür: Macera/Indie

Macera/Indie Steam Puanı: 75/100

75/100 Eski Fiyatı: 31 TL

31 TL Neden Almalısınız?: Oyunun benzeri yapımlara göre oldukça uzun bir oynanış süresi mevcut. Atmosfer ve grafikler de yerli yerinde. Tavsiyemizdir.

Tür: Macera

Macera Steam Puanı: Erken Erişim

Erken Erişim Eski Fiyatı: 18 TL

18 TL Neden Almalısınız?: Bir denizaltının kaptanını oynadığımız mükemmel bir yapım geliyor. Oyun piyasaya çıktığında fiyatı artacaktır.

Tür: Korku/Macera

Korku/Macera Steam Puanı: 63/100

63/100 Eski Fiyatı: 31 TL

31 TL Neden Almalısınız?: Fiyatında ciddi bir indirim olan Through the Woods özellikle mükemmel müzikleriyle dikkat çekiyor.

Tür: Aksiyon/RPG

Aksiyon/RPG Steam Puanı: 80/100

80/100 Eski Fiyatı: 67 TL

67 TL Neden Almalısınız?: Kişisel görüşüme göre ilk oyunun gerisinde kalmış olsa da bu fiyata kaçırılmayacak bir aksiyon oyunu.

Tür: Korku/Indie

Korku/Indie Steam Puanı: 55/100

55/100 Eski Fiyatı: 24 TL

24 TL Neden Almalısınız?: 3 farklı karakterle bir hastanede oynadığınız oyun sizlere F.E.A.R. atmosferini anımsatacak.

Tür: Macera/Indie

Macera/Indie Steam Puanı: 76/100

76/100 Eski Fiyatı: 49 TL

49 TL Neden Almalısınız?: Oldukça keyifli bir macera oyunu olan Myst'in yapımcılarından gelen Obduction bir şansı hak eden yapımlardan.

Tür: RPG/Aksiyon

RPG/Aksiyon Steam Puanı: 89/100

89/100 Eski Fiyatı: 179 TL

179 TL Neden Almalısınız?:Sırf oyun oynarken zorluktan çıldırmak nasıl bir şeydir bunun için bile alabilirsiniz.

Eğer yukarıdaki oyunlardan hiçbiri ilginizi çekmediyse, Steam'in Cadılar Bayramı'na özel indirim yaptığı bütün oyunlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.