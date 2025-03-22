Steam'de listelenmeye başlayan ve henüz piyasaya sürülmemiş bir oyunun kötü amaçlı olduğu tespit edildi. Steam, oyunun sayfasını kapattı ancak bu olayın nasıl yaşandığı şimdilik belirsiz.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'de oyuncuların tepkisini çeken bir olay yaşandı. "Sniper: Phantom's Resolution" isimli bir oyunun aslında kötü amaçlı olduğu tespit edildi. Olayın fark edilmesi üzerine oyunun Steam sayfası kapatıldı ancak bu süreçten etkilenen oyuncuların olması çok olası.

Yapılan incelemelerde oyuna ait dosyaların Windows bilgisayarlarda yönetici ayrıcalıklarına eriştiği ve buradan da verileri çalmaya çalıştığı tespit edildi. Üstelik bilgisayara yüklenen kötü amaçlı dosyalar, VirusTotal gibi popüler antivirüs yazılımları tarafından da tespit edilememişti. Bu da olayın ciddiyetini artırıyor.

Oyunun Steam sayfası böyle görünüyordu

Steam, normal koşullarda tüm yüklemeleri kendi sunucuları üzerinden yapar. Ancak Sniper: Phantom's Resolution'ın Steam'deki sayfasında henüz piyasaya sürülmemiş oyun için bir bağlantı veriliyor ve demo sürümün bu bağlantı üzerinden indirilebileceği ifade ediliyordu. Siber güvenlik uzmanları, söz konusu internet sitesine erişim demo sürümü indiren oyunseverlerin bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılımlar bulaşmış olduğunu söylüyorlar. Yüklenen tüm dosyaların silinmesi ve bilgisayara kaydedilmiş şifrelerin değiştirilmesi gerekiyor.

Sniper: Phantom's Resolution geliştiricisi, yaşanan olay üzerine Steam'den bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada oyun dosyalarının sadece Steam üzerinden sunulacağı, üçüncü taraf bağlantılardan indirme yapılmaması gerektiği belirtildi. Ancak ekip, bu olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin hiçbir şey söylemedi.