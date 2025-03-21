Epic Games, PC'de çok sevilen haftalık ücretsiz oyun kampanyasını mobil platformlar için aktif etti. Kullanıcılar artık iOS ve Android için de haftalık ücretsiz oyun kampanyasından faydalanabilecekler.

Haftalık ücretsiz oyun kampanyası sayesinde oyunseverlerin gönüllerinde taht kuran Epic Games, bomba bir işe imza attı. Şirket, haftalık ücretsiz oyun kampanyasını mobil cihazları da kapsayacak şekilde genişletti.

Aslına bakacak olursak Epic Games, iOS ve Android sürümlerinde ücretsiz oyunlar veriyordu. Ancak bu kampanya ayda bir kez gerçekleşiyordu. Alınan yeni kararla mobil oyunseverler, her hafta bir oyuna ücretsiz olarak erişebilecekler.

iPhone sahipleri sadece Avrupa Birliği için bu durumdan faydalanabilecekler

Burada dikkat çekmemiz gereken bir husus var. Epic Games'in iOS sürümü, sadece Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabiliyor. Hâl böyle olunca bu kampanyadan faydalanmak isteyen iPhone sahiplerinin, söz konusu ülkelerde yaşamaları gerekecek. Android ekosisteminde ise hiçbir kısıtlama yok.

Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre yeni kampanya kapsamında ücretsiz erişilebilecek ilk oyunlar, Super Meat Boy Forever ile Eastern Exorcist olacak. Mobil oyunseverler, bu iki oyuna 27 Mart tarihine kadar ücretsiz sahip olabilecekler.