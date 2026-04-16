Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Steam'e "Son 30 Günün En Düşük Fiyatı" Özelliği Geliyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Steam'e gelecek sonraki güncellemelerde artık oyunların mağaza sayfalarında mevcut fiyatının yanı sıra son 30 günün en düşük fiyatı da yer alacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PC oyuncularının vazgeçilmez platformu Steam, kullanıcı dostu özelliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Son sızıntılara göre Steam, oyun satın alırken “acaba daha ucuza düşmüş müdür?” sorusunu tarihe gömecek bir özellikle geliyor.

Fiyat geçmişi özelliği yolda

Ortaya çıkan bilgilere göre Valve, Steam’e oyunların son 30 gündeki en düşük fiyatını gösteren bir özellik eklemeyi planlıyor.

Bu özellik sayesinde oyuncular, bir oyunun mağaza sayfasına girdiklerinde oyunun şu anki fiyatının yanı sıra, son 30 gün içindeki en düşük fiyatı görebilecek.

Ani alışverişlere fren olabilir

Bugüne kadar birçok oyuncu indirimleri takip etmek için SteamDB gibi üçüncü taraf sitelere yöneliyordu.

Yeni özellikle birlikte bu bilgilere doğrudan Steam üzerinden ulaşmak mümkün olacak. Bu da bir oyunun mağaza sayfasına girdiğinizde en düşük fiyatı görecek olmanızdan ötürü gereksiz harcamaların önüne geçebilir ve daha bilinçli satın alımlar yapılmasını sağlayabilir.

[7-14 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [7-14 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Disney, 15 Oyunu Apar Topar Steam'den Kaldırdı (Daha Önce Almadıysanız Geçmiş Olsun) Disney, 15 Oyunu Apar Topar Steam'den Kaldırdı (Daha Önce Almadıysanız Geçmiş Olsun)

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

