Steam'e "Son 30 Günün En Düşük Fiyatı" Özelliği Geliyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Steam'e gelecek sonraki güncellemelerde artık oyunların mağaza sayfalarında mevcut fiyatının yanı sıra son 30 günün en düşük fiyatı da yer alacak.

PC oyuncularının vazgeçilmez platformu Steam, kullanıcı dostu özelliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Son sızıntılara göre Steam, oyun satın alırken “acaba daha ucuza düşmüş müdür?” sorusunu tarihe gömecek bir özellikle geliyor.

Fiyat geçmişi özelliği yolda

Ortaya çıkan bilgilere göre Valve, Steam’e oyunların son 30 gündeki en düşük fiyatını gösteren bir özellik eklemeyi planlıyor.

Bu özellik sayesinde oyuncular, bir oyunun mağaza sayfasına girdiklerinde oyunun şu anki fiyatının yanı sıra, son 30 gün içindeki en düşük fiyatı görebilecek.

Ani alışverişlere fren olabilir

Bugüne kadar birçok oyuncu indirimleri takip etmek için SteamDB gibi üçüncü taraf sitelere yöneliyordu.

Yeni özellikle birlikte bu bilgilere doğrudan Steam üzerinden ulaşmak mümkün olacak. Bu da bir oyunun mağaza sayfasına girdiğinizde en düşük fiyatı görecek olmanızdan ötürü gereksiz harcamaların önüne geçebilir ve daha bilinçli satın alımlar yapılmasını sağlayabilir.

