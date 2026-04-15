[7-14 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 7-14 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede Euro Truck Simulator 2 bulunuyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (7-14 Nisan 2026)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|EA SPORTS FC 26
|89.99$
|22.50$ (-%75)
|Crimson Desert
|69.99$
|-
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Resident Evil 4
|29.99$
|11.99$ (-%60)
|Black Desert
|4.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|-
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|39.99$
|-
|Resident Evil 7 Biohazard
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Rust
|18.99$
|-
|The Quinfall
|7.99$
|-
|Farming Simulator 25
|19.49$
|15.59$ (-%20)
|Football Manager 26
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.