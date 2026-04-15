[7-14 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Barış Bulut

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 7-14 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede Euro Truck Simulator 2 bulunuyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (7-14 Nisan 2026)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
EA SPORTS FC 26 89.99$ 22.50$ (-%75)
Crimson Desert 69.99$ -
Forza Horizon 6 48.99$ -
Resident Evil 4 29.99$ 11.99$ (-%60)
Black Desert 4.99$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ -
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99$ -
Resident Evil 7 Biohazard 14.99$ 5.99$ (-%60)
ARC Raiders 39.99$ -
Rust 18.99$ -
The Quinfall 7.99$ -
Farming Simulator 25 19.49$ 15.59$ (-%20)
Football Manager 26 49.99$ 29.99$ (-%40)
Red Dead Redemption 2 59.99$ -
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

