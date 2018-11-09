Stephen Hawking'in Eşyaları 12 Milyon TL Fiyatla Satıldı

Geçtiğimiz Mart ayında hayata gözlerini yuman İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in eşyaları rekor fiyata satıldı.

76 yaşındayken aramızdan ayrılan fiziğin dahi çocuğu Stephen Hawking'in kişisel eşyaları İngiltere'de düzenlenen bir açık artırmada satışa çıkarıldı. Hawking'in toplamda 22 kişisel eşyası, 1.8 milyon sterlin (12.7 milyon TL) alıcı buldu.

Açık artırmada satılan eşyalar arasında 'Genişleyen Evrenin Özellikleri' isimli doktora tezi 584 bin 750 sterline satıldı. 150 bin sterlin gibi bir fiyata ulaşması beklenen doktora tezi böylece tahmini değerini dörde katlamış oldu.



*Stephen Hawking'e hediye edilen Simpsons senaryosu.

Bunların dışında Hawking'in 1990'ların ortasına kadar kullandığı eski tekerlekli sandalyesi 300 bin sterlin, yukarıda görselini paylaştığımız Simspons senaryosu ise 6 bin 250 sterlinden alıcı buldu. Açık artırmada elde edilen gelirin büyük kısmı bilim insanının ailesine, sandalyeden elde edilen gelir ise Stephen Hawking Vakfı ve Motor Nöron Hastalığı Birliği’ne gidecek.