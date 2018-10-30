Apple'ın iPad Pro'nun çizim ve kullanım yeteneklerini artıran ikinci nesil dokunmatik ekran destekli kalemi Apple Pencil 2, Benjamin Geskin tarafından sızdırıldı.

Her tasarım bir kalemle başlar sözünü duymuşsunuzdur. Steve Jobs’a göre dokunmatik ekranlar olduğu sürece parmaklarımızla her şeyi kontrol edebiliriz. Bu nedenle styluslara gerek yok. Fakat Apple, kurucusu ve efsanevi CEO’su Jobs’un ölümünün hemen ardından iPad Pro ile birlikte Apple Pencil’ı piyasaya sürdü.

Birinci nesil Apple Pencil’ın tanıtımının üzerinden uzun bir süre geçti. Artık Apple kullanıcıları, Samsung’un S-Pen ve Microsoft’un Surface Pen’i ile rekabet edebilecek gelişmiş bir Apple Pencil bekliyorlar. Benjamin Geskin, bu beklentileri karşılayacak yeni Apple Pencil 2’nin ilk fotoğrafını paylaştı.

Aslına bakacak olursanız Geskin, yeni iPad Pro’nun şık ve ince çerçeveli tasarımını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fakat görselde ikinci nesil Apple Pencil da açık bir şekilde görülüyor. Yeni Apple Pencil 2, ‘dokun ve sürükle’ hareketlerini içeren pek çok yeni jeste sahip olacak. Ayrıca özelleştirilebilir bazı jestler de bulunacak.

Yeni Apple Pencil 2, manyetik destek ile iPad Pro’ya bağlı olacak. Böylece Apple Pencil’ı bir yerde unutma ihtimaliniz azalacak. Ayrıca Apple Pencil 2’de kablosuz şarj desteği de olacak ve kalem, manyetik güçle iPad Pro’ya bağlı olduğu sırada aynı zamanda şarj olacak. Bu durum, iPad Pro şarjının biraz daha hızlı boşalmasına neden olabilir. Ama kullanıcıları fazla etkilemesi beklenmiyor.