Apple'ın 8 Yıl Önce Hayata Geçirdiği, Steve Jobs'un Yıllarca Hayalini Kurduğu 5 Milyar Dolarlık Apple Park Projesi (Görmek Bile Nasip Olmamış!)

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Biliyoruz ki Apple’ın dokunduğu her şey minimalist bir tasarım harikasına dönüşüyor. Bu içerikte Steve Jobs’un vizyonunu yansıtan devasa bir proje olan Apple Park’tan bahsedeceğiz.

Steve Jobs’un vizyonuyla hayat bulan ve tam 5 milyar dolarlık bir bütçeyle hayata geçirilen Apple Park teknoloji ve doğayı bir araya getirmeyi başarmış bir yapı.

Bu eşsiz yapının kapılarını aralayarak Apple Park’a yönelik detaylara göz atmaya başlayalım.

Apple Park, yaklaşık 260.000 metrekarelik bir alana yayılan ve dört katlı halka şeklindeki ana binasıyla dikkat çekiyor

Apple Park

Yaklaşık 708.000 metrekarelik bir arazi üzerinde yer alan Apple Park'ın tasarımının ünlü mimar Norman Foster ve ekibi tarafından hayata geçirildiği biliniyor.

Bu dev halka, âdeta bir uzay gemisi gibi görünmesi nedeniyle "Uzay Gemisi" olarak da anılıyor.

Binanın dış cephesi tamamen camdan oluşuyor ve bu da doğayla iç içe bir çalışma ortamı sunuyor.

Zaten şirketin kurucu ortağı Steve Jobs’un da bu projeyi doğanın bir parçası olarak tasarlamayı hayal ettiği biliniyor.

Arazinin %80'inden fazlasının yeşil alan olarak tasarlandığı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla çevreci yaklaşımı ön planda tuttuğu belirtiliyor.

Öyle ki, binanın çatısındaki güneş panellerinin tüm yerleşkenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu söyleniyor.

Apple Park, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda teknoloji ve mühendislik açısından da öne çıkıyor.

Apple Park

Binanın, dünyanın en büyük doğal havalandırma sistemlerinden birine sahip olduğu ve bu sayede yılın 9 ayında klima kullanımına ihtiyaç duyulmadığı belirtiliyor.

Ayrıca, özel olarak tasarlanan temelleri sayesinde, büyük depremlerde bile güvende olmayı sağlayan bir yapı sunuyor.

Devasa boyutlarda olan Apple Park’ta 12 bin Apple çalışanı çalışıyor.

İçerisinde yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlar, araştırma ve geliştirme merkezleri ve geniş konferans salonları bulunuyor.

En dikkat çekici bölümlerden biri ise 1000 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip Steve Jobs Tiyatrosu!

Fakat belirtmeliyiz ki, Steve Jobs bu muhteşem yapının tamamlanmış halini göremedi.

Jobs, projenin temel tasarım ve planlama aşamalarında aktif rol oynadı ve vizyonunu ekibiyle paylaştı, ancak 2011 yılında hayatını kaybetmesi sebebiyle 2017 yılında haya geçirilen Apple Park’ı görme şansına sahip olamadı…

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