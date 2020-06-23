Stonehenge’in Yakınında Tarih Öncesi, Devasa Bir Yapı Bulundu

İngiliz arkeologlar, İngiltere’deki Stonhenge’in yakınında Durrington Duvarları yerleşimini çevreleyen dev bir tarih öncesi yapı keşfettiler. Arkeologlar, yapının neolitik dönemin yaşam ve inançlarına dair yeni ipuçlarını sunacağını düşünüyorlar.

İngiltere’nin farklı üniversitelerinden bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları bir arkeoloji ekibi, tarihi Stonehenge’e 3 kilometre mesafede neolitik dönemde oluşturulmuş bir devasa bir anıt keşfetti.

Arkeologlar, 10 metreden geniş ve 5 metreden daha derin olan çukurların, Durrington Duvarları yerleşimi sırasında inşa edildiğini düşünüyorlar. Son derece geniş olduğu görülen çukurlar, antik yerleşimin etrafında çapı 2 kilometreden daha geniş bir çember oluşturuyor. Araştırmacılar, anıtın kutsal bölgenin sınırı olarak inşa edildiğini tahmin ediyorlar.

Kullanılan yeni teknoloji, Durrington Duvarları’nı çevreleyen çukurların keşfedilmesini sağladı

Uzaktan algılama teknolojisi ve örnekleme kullanılarak keşfedilen çukurlar hakkında açıklama yapan Bradford Üniversitesi’nden Profesör Vince Gaffney, çukurların “Neolitik toplulukların kozmolojik inanç sistemlerini daha önce hiç beklemediğimiz şekillerde ve ölçekte kaydetme kapasite ve istekleri” gösterdiğini açıkladı.

Stonehenge çevresinde yer alan çukurların, dünyanın en çok çalışılan arkeolojik alanında yer aldığını söyleyen Gaffney, kullandıkları yeni teknolojinin böylesi önemli tarih öncesi bir yapının keşfedilmesini sağladığını açıkladı.

Vince Gaffney, çukurların ilk bulunduğunda doğal çukurlar olduğu düşünüldüğünü söyledi. Ancak yapılan çalışmalar, çukurların Durrington Duvarları yerleşimini özel bir yer olarak işaretleyen bir sınır veya Durrington ve Stonehenge alanları arasındaki farkı vurgulamak için yapılmış olabileceği ortaya çıkarıldı.

Neolitik dönemin aletleriyle çukurların ne kadar zamanda oluşturulduğu tahmin edilemiyor

Gaffney, neolitik dönemin taş aletlerini kullanarak böyle bir yapının inşa edilmesinin ne kadar sürdüğünü tahmin etmenin zor olduğunu, bu ölçekte çukurlar oluşturmak için büyük ölçekli bir iş gücünün örgütlenmiş olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Stonehenge’in yakınında olan Durrington Duvarları yerleşimini çevreleyen çukurlarla ilgili açıklama yapan St Andrews Yer ve Çevre Bilimleri Okulu’ndan Dr.Richard Bates, çukurların “hayal edebileceğimizden daha karmaşık bir topluma” işaret ettiğini söyledi.

Tarih öncesi anıtta çalışma yapan arkeologlar, çukurlarda bulunan tortuların 4000 yıllık Stonehenge hakkında yeni bilgileri ortaya çıkaracağını düşünüyorlar. Araştırmacılardan Tim Kinnaird, tortuların Stonehenge hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkarılmasını sağlayacağını açıkladı.