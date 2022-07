Stranger Things, 4. sezonuyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı ve büyük beğeni topladı. Dizi hakkında konuşulan konular arasında Will karakterinin eşcinsel olup olmadığı tartışmaları vardı. Will’in eşcinsel olduğu, onu canlandıran oyuncu tarafından doğrulandı. (Spoiler uyarısını şimdiden verelim)

Stranger Things’in 4. sezonu da geldi geçti ve şu ana kadarki en iyi Stranger Things sezonlarından biri olarak da kayıtlara geçti. Uzun bölümleri, Eleven’ın güçlerini kazanması, Hopper’ın hayatta olduğunu öğrenmemiz ve tabii ki, Eddie Munson… Master of Puppets sahnesi… Huzur içinde yatsın.

4. sezon ile beraber Stranger Things’in ilk sezonundan beri ana karakterlerinden biri olan Will karakteri hakkında hayranlar arasında tartışmalar dönüyordu. Bu tartışmalar, Will karakterinin eşcinsel olup olmadığıyla alakalıydı. Will Byers’ı canlandıran genç aktör Noah Schnapp, bu tartışmalara son verdi.

Stranger Things’deki Will karakteri eşcinsel, hatta kimden hoşlandığı bile belli

Will'i oynayan aktör Noah Schnapp, bir röportajda karakterinin eşcinsel olduğunu ve Eleven ile ilişkisi olan en iyi arkadaşı Mike'a karşı hisleri olduğunu açıkladı: "Açıkçası bu 1. sezonda bile ima ediliyordu: böyle bir gerçek hep vardı ama siz bilmiyordunuz. Will de bilmiyordu çünkü çocuktu ama o artık büyüdü. Şimdi onun eşcinsel olduğu ve Mike'ı sevdiği %100 açık."

Schnapp ve Mike'ı oynayan başrol oyuncusu Finn Wolfhard, 4. sezonda dokunaklı bir sahnede rol aldılar. Bizim gördüğümüz tarafıyla ikisi, Mike'ın Eleven ile ilişkisini tartışıyorlardı ancak bu sırada Will, alt metinde uzun zamandır arkadaşına onun hakkında nasıl hissettiğini anlatmaya çalışıyordu.

Schnapp, sahne hakkında şunları söyledi: "Sahneyi yaptığım zamanı hatırlıyorum, bütün her şeyi açıkça ifade ediyormuş gibi bağırıyordum. Bu sahne Will için gerçekten önemliydi, çünkü en iyi arkadaşını sevdiğini ve ona nasıl söyleyeceğini bilmediği gerçeğini gerçekten sağlamlaştırdı."

Siz Will karakterinin eşcinsel olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce senaristler Mike ile Will’in hikâyesini 5. sezonda ilginçleştirirler mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.