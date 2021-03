Stephen King'in 1984 yılında yayınlanan The Talisman (Tılsım) kitabı, Stranger Things yaratıcıları Matt ve Ross Duffer kardeşler tarafından ekrana taşınıyor. Netflix'te dizi şeklinde yayınlanacak yapımın yapımcılığını Steven Spielberg üstlenecek.

Netflix'in en popüler dizilerinden birisi olan Stranger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer kardeşler, Stephen King ve Steven Spielberg'e olan ilgileriyle de biliniyorlar. Bugün gelen yeni haber de ikilinin bu ilgisini en net şekilde doğruladı. THR'nin haberine göre Duffer kardeşler, Stephen King'in The Talisman (Tılsım) isimli romanını Netflix'e dizi olarak taşıyacak.

Stephen King ve Peter Straub tarafından yazılan ve 1984 yılında yayınlanan korku romanı The Talisman, Netflix'e gelişinde beraberinde büyük isimlere de yer verecek. Duffer kardeşler, filmin yapımcılığını Spielberg ile paylaşacak. Bununla birlikte Stranger Things'in yazarı ve baş yapımcısı Curtis Gwinn, The Talisman'ın showrunner'ı ve yazarı olarak görev alacak.

Spielberg, kitabın haklarını daha kitap çıkmadan almıştı:

The Talisman'ın ekranlara taşınma fikri aslında uzun süredir Spielberg'in aklında bulunuyordu. Ünlü yönetmen, The Talisman'ın yayınlanmasından 2 yıl önce, 1982'de hakları eline almıştı. Fakat aradan geçen 35 yıla rağmen The Talisman'ı henüz ekranlarda veya beyaz perdede görememiştik.

The Talisman kitabının ne anlattığına ve ekranlarda muhtemelen neler göreceğimize gelecek olursak; kitabın Türkçe özetine başvurabiliriz:

"Jack Sawyer on iki yaşında mutlu bir çocukken yaşamı, babasının ani ölümü, ardından da annesinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla tepetaklak olur. Annesi, Jack’i alarak ülkenin diğer ucundaki bir otele götürür. Aslında amacı onu babasının iş ortağı Morgan Sloat’tan uzaklaştırmaktır. Sloat ne kadar güvenilmezse Jack’in en yakın arkadaşı olan ve bu yolculukta onu yalnız bırakmayan oğlu Richard da o kadar dürüsttür. Jack orada tanıdığı lunaparkın yaşlı görevlisi Hızlı Parker’dan, Diyar diye anılan başka bir evrenden getireceği bir Tılsım ile annesini iyileştirebileceğini öğrenir. Hızlı ona kolaylıklar sağlayacak sihirli bir gitar penası ve evrenler arası gidiş gelişi için acı bir iksir verir. Diyar, hem bir cennet hem de çok zorlu, ölümcül tehlikeler taşıyan insanüstü yaratıkların tuzaklarıyla dolu bir cehennemdir."