Su içmeyi sürekli unutuyorsanız, yanınızda her daim olması gereken bu akıllı termosu çok seveceksiniz.

Yaz aylarında oluşan sıcaklar sonucunda bol bol su içsek de kış aylarında suyu çok fazla önemsemiyoruz. Aslında kış aylarında da aynı şekilde su içmeye devam etmek gerekiyor. Bu alışkanlığı kazanmak için bazı yardımcı ürünler bulunsa da özellikle ülkemizde bu ürünler pek de popüler değil. Bugün sizlere kış aylarında dahi su içme alışkanlığı kazanmanızı sağlayacak akıllı şişe termos tanıtacağız. 400 ml’lik kapasitesi bulunan termos, 270 mAh’lik bir batarya ile geliyor. Kapak kısmında LCD bir ekranı bulunan termos, içerisinde bulundurduğu suyu sıcak ya da soğuk bir şekilde muhafaza etmenize olanak tanıyor.

Üzerindeki hoparlör sayesinde sahibini iki saatte bir uyararak su içmesi gerektiğini hatırlatan termos, üzerinde bulunan ekranı üzerinden içerisindeki sıvının sıcaklığını öğrenmenizi sağlıyor. 24 saat ısı muhafazası gibi özelliklere sahip olan termos, 1.5 saat içerisinde şarj olmasının yanında tek şarj ile 30 gün dayanabiliyor. İçerisi boş şekilde 180 gramlık bir ağırlığa sahip olan termos, 18/8 çelik malzemeden üretilmiş.

SGUAI G5 400ML Akıllı Şişe Termos Özellikleri

Ekran: LCD

Batarya: 270 mAh Li-Po

Şarj Süresi: 1.5 Saat

Çalışma Süresi: 30 Gün

Şarj Yöntemi: Manyetik Şarj

Paslanmaz 18/8 Çelik

Kapak Contası: Gıda Sınıfı Silikon

Çevre Dostu Materyal

Kapasite: 400 ml

24 Saate Kadar Isı Muhafazası

Çift Kilit Sistemi

Ağırlık: 180 gram

Boyut: 224x71x47.5 mm

Su Geçirmezlik: IPX7

Fonksiyonlar:

Sesli Hatırlatıcı

Renkli Sıcaklık Göstergesi

Sıcak ve Soğuk Tutma

Dokunmatik Ekran

Materyalinde BPA ve Toxin bulunmayan SGUAI termos, 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu sayede sıvıları sağlıklı biçimde muhafaza edebilir. Eğer akıllı termos hakkında daha fazla bilgi almak ve gerekirse ürünü satın almak istiyorsanız, buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.

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