Başka başlık parası avcılarının bu akımı takip etmesinden korkulurken, durum büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

25 Ekim’de Güney Sudan’dan yapılan bir paylaşımda 17 yaşındaki bir genç kızın açık arttırmaya çıkarıldığı bildirildi. Paylaşımın yorumlarında teklif veren kişilerden en yüksek teklifi veren varlıklı bir işadamı oldu. İşadamının ödeyeceği başlık parası ise bölgede ödenen en büyük miktarlardan birisi olarak açıklandı.

Gönderi 8 Kasım’da kaldırıldı ve gönderiyi paylaşan hesap kalıcı olarak kapatıldı. Güney Sudan’da çocuk yaşta evlilik hem kanunlara aykırı hem de çeşitli kampanyalarla engellenmeye çalışıyor. Yine de yetkililer bu uygulamaların önüne geçmeyi pek başaramamış durumda.

Gelişmekte olan ülkelerde Facebook ve sosyal medyanın sakıncalı kullanımı konusunda bu olay ne yazık ki ilk değil. Myanmar’da 700 binden fazla Rohingyalı, Facebook’tan yayılan nefret mesajları yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Binlercesi öldürüldü. Libya’da sahte haberler ve nefret mesajları yayan gruplar, ülkedeki şiddetin dozunun birkaç kat artmasına sebep oldu.

Gönderiyi neden iki hafta yayında tuttuğu sorulan Facebook ise her türlü insan ticaretine karşı olduklarını, denetimlerini sıkılaştırdıklarını ve 30 bin kişilik bir ekiple bu sorunlara karşı mücadele edeceklerini belirtti.