Sudoku bulmacasının mucidi Maki Kaji, geçtiğimiz hafta maalesef evinde ölü bulundu. 69 yaşında hayata gözlerini yuman ‘Sudokunun Babası’nın ölüm haberi, kendi şirketi tarafından bugün açıklandı.

Sudoku oyununu duymayanınız yoktur. Dünyanın belki de en ünlü mantık bulmacası olan sudoku, nasıl oynandığını bilmeseniz bile illaki bir yerlerde karşınıza çıkmıştır. Oyun bugün hâlâ popülerliğini kaybetmiş değil, ancak bugün alınan habere göre maalesef yaratıcısını kaybetti.

Sevdiği bir sayı oyununu dünyanın en popüler bulmacalarından birine çeviren, ‘sudokunun babası’ olarak bilinen Maki Kaji, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Bugün kamuoyuna duyurulan habere göre Kaji, safra kanalı kanserine karşı verdiği savaşı kaybettikten sonra evinde ölü bulundu.

Maki Kaji, sudokuyu nasıl ve ne zaman buldu?

Japonya’da yaşayan ve üniversiteyi bırakmış olan Maki Kaji, sudokuyu 1984’te hayranı olduğu ‘number place’ adlı oyundan esinlenerek buldu. Oyunda ufak değişiklikler yaparak sudoku isminde karar kılan Kaji, verdiği bir röportaja göre oyunu toplamda 25 saniyede buldu. Nedeni ise yine kendi ifadelerine göre bir at yarışına yetişmek istemesiydi. Japoncada “tek sayılar” anlamına gelen sudoku adını oyuna oldukça umursamaz bir şekilde veren Kaji, bu ismi belki milyarlarca insanın anacağından habersizdi.

Maki Kaji, 2 çocukluk arkadaşıyla birlikte daha sonra Nikoli diyecekleri bulmaca şirketini kurdu. Zamanla daha da popüler dergi ve gazetelerde yerini bulan sudoku, 2000’lerde ‘ana akım’ sınıfına giren bir oyun oldu.

Sudokunun kökeni oldukça tartışmalı; kimileri oyunun ortaya çıkışını 18. yüzyılda yaşamış İsviçreli matematikçi Leonhard Euler’e bağlarken kimisi Çin’e, kimisi Hindistan’a, kimisi 8. yüzyıl Arabistan’ına bağladı. Ancak yine de oyunun sudoku olarak bilinip büyük başarı sağlayan versiyonu, neredeyse 40 yıl önce Maki Kaji tarafından ortaya kondu.

Sudoku, babasını kaybetti

Her yıl dünya şampiyonası yapılan, en az 200 milyon insanın bizzat oynamış olduğu düşünülen sudoku, 10 Ağustos’ta yaratıcısını kaybetti. Haber, Maki Kaji’nin kuruluşunda yer aldığı Nikoli tarafından bugün kamuoyuna sunuldu. Kansere yenik düşen bulmaca efsanesi, evinde ölü bulunduğunda 69 yaşındaydı. Zihni genç tutmak için genç yaşlı herkese doktorlarca önerilen sudokuyu para kaygısı gütmeden evlerimize kadar ulaştırdın, teşekkürler Maki!