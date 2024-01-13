Suicide Squad: Kill The Justice League sistem gereksinimleri

Avengers faciasından sonra dikkatleri üzerine çeken Suicide Squad: Kill The Justice League’in sistem gereksinimleri belli oldu.

Tekrar tekrar ertelenme haberleriyle karşımıza çıkan Suicide Squad: Kill the Justice League, Marvel’ın Avengers oyunu faciasının ardından bir umut ışığı gibi görülmüştü. 2020 yılında DC FanDome etkinliğinde tanıtılan bu oyun, karanlık hikâyesi, renkli karakterleri ve oynanış çeşitliliğiyle Avengers’dan bir tık ders almış gibi görünüyordu.

Oyunun, daha önce büyük bir başarı yakalayan Batman: Arkham serisinin yapımcısı Rocksteady tarafından yapılması da oyuncular arasındaki heyecanı körükleyen etkenlerden. Fakat oyunun yakın zamanda ortaya çıkan sistem gereksinimleri, zamanla biriken bu heyecanı en derininden vurdu.

4K 60 FPS oynamak için RTX 3080 gerekiyor.

Oyunun sistem gereksinimlerine şöyle bir bakınca bile iç çekiyoruz. Zira 1080p çözünürlükte düşük ayarlarda 30 FPS almak için, bir dönemin en baba ekran kartlarından GTX 1070 öneriliyor. Ama durun, bu daha sadece başlangıç.

Minimum sistem gereksinimleri:

CPU : Intel i5 - 8400K veya AMD Ryzen 5 1600

: Intel i5 - 8400K veya AMD Ryzen 5 1600 GPU : Nvidia GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

: Nvidia GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 RAM : Çift kanal 16 GB RAM

: Çift kanal 16 GB RAM Depolama: SSD (Miktar belirtilmemiş)

Veya

CPU : Intel i7 - 9700K veya AMD RX 5800

: Intel i7 - 9700K veya AMD RX 5800 GPU : Nvidia RTX 2060 veya AMD RX 5700 XT

: Nvidia RTX 2060 veya AMD RX 5700 XT RAM : Çift kanal 16 GB RAM

: Çift kanal 16 GB RAM Depolama: SSD (Miktar belirtilmemiş)

1440p çözünürlük için önerilen sistem gereksinimleri:

CPU : Intel i7 - 10700K veya AMD Ryzen 7 5800X3D

: Intel i7 - 10700K veya AMD Ryzen 7 5800X3D GPU : Nvidia GTX 2080 veya AMD RX 6800 XT

: Nvidia GTX 2080 veya AMD RX 6800 XT RAM : Çift kanal 16 GB RAM

: Çift kanal 16 GB RAM Depolama: SSD (Miktar belirtilmemiş)

4K çözünürlük için önerilen sistem gereksinimleri:

CPU : Intel i7 - 12700K veya AMD Ryzen 7 7800X3D

: Intel i7 - 12700K veya AMD Ryzen 7 7800X3D GPU : Nvidia RTX 3080 veya AMD RX7900 XT

: Nvidia RTX 3080 veya AMD RX7900 XT RAM : Çift kanal 16 GB RAM

: Çift kanal 16 GB RAM Depolama: SSD (Miktar belirtilmemiş)

Suicide Squad: Kill the Justice League, 2 Şubat 2024’te çıkacak. İncelemelerin nasıl geleceğini de hep birlikte göreceğiz. Siz sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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