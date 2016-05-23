Süper güçlere sahip 8 harika bitkiye gelin birlikte bakalım.

Birbirinden muhteşem doğa harikalarının özelliklerine birlikte göz atıyoruz.

Titan arum

Gerçek adı: Amorphophallus titanum veya titan arum

Bilinen adı: Leş çiçeği

Süper gücü: Mide bulandırıcı çiçek gücüne sahiptir.

Bilgileri: Bitkilerin dünyasında gerçek bir dev; çiçekleri yerden 3 metre kadar yükselebilir. Bu şaşırtıcı bitkilerin ne zaman çiçekleneceği belli olmuyor.

Lokasyon: Titan arum, doğada Sumatra'nın yağmur ormanlarında bulunurken, bu bitkilerin bir kısmı büyük botanik bahçelerinde de bulunabilir.

Hura crepitans

Gerçek adı: Hura crepitans

Bilinen adı: Dinamit ağacı

Süper gücü: Tohumları patlayabiliyor.

Bilgileri: Kendini savunmak için kullandığı devasa konik sivri uçlar sayesinde bu ağacın gövdesi açık bir şekilde görünüyor. Çiçekleri, yüksek patlayıcı sesle parçalara ayrılır ve kabak biçimli meyveler verir. Tohumları, ağaçtan 14 metre kadar uzağa fırlatır.

Lokasyon: Bu tropik ağaç, Kuzey ve Güney Amerika bölgelerine özgüdür.

Rafflesia arnoldii

Gerçek adı: Rafflesia arnoldii

Bilinen adı: Ceset çiçeği

Süper gücü: Tohumları patlayabiliyor.

Bilgileri: Bilinen en büyük çiçek olarak çapı 1 metreye kadar çıkar.

Lokasyon: Bu bitki, Endonezya'da yetişir ve botanik bahçelerinde örneklerini bulabilirsiniz.

Mimosa pudica

Gerçek adı: Mimosa pudica

Bilinen adı: Küstüm çiçeği

Süper gücü: Dokunulduğunda yapraklarını kapatabiliyor.

Bilgileri: Bu meraklı bitki, dokununca yapraklarını kapatarak ve sarkıtarak tepki verir. Bu olağandışı hareketler, yaprak saplarında bulunan hücrelerden hızlı bir su salımı ile açıklanabilir. Yapraklar, normalde birkaç dakika içinde tekrar açılırlar.

Lokasyon: Bu bitki, Güney ve Orta Amerika'ya özgüdür ve diğer sıcak bölgelerde görülebilir.

Vachellia drepanolobium

Gerçek adı: Vachelia drepanolobium

Bilinen adı: Islık ağacı

Süper gücü: Hayvanları uzak tutmak için ıslık sesi çıkarır.

Bilgileri: Bu akasya ağacı, dikenlerinin soğanlı tabanlarından ıslık sesi çıkarır. Bu bitki hakkında en sıradışı şey, onun karıncalar ile "dostluk" sürdürdüğüdür. Hem ağaç hem de karıncalar, sembiyozlarından karşılıklı olarak yararlanırlar. Karıncalar, dikenlerin içi boş ampullerini evler olarak kullanırlar ve bu ampullerde küçük delikler açarlar. Delikler, hayvanları bitkinin dallarından ve yapraklarından uzak tutması gereken ıslık sesi çıkarır.

Lokasyon: Islık ağacı Afrika'ya özgüdür.

Victoria amazonica

Gerçek adı: Victoria amazonica

Bilinen adı: Amazon nilüferi

Süper gücü: 45 kiloya kadar ağırlık taşıyabilir.

Bilgileri: Victoria amazonica'nın süper gücü, devasa ve inanılmaz kuvvetli dairesel yapraklarının içine gizlenmiştir. Yapraklara hapsolmuş olan hava, yüzmelerini ve yüksek miktarda ağırlık tutmalarını sağlar. Bir mevsim boyunca her bitki, diğer bitkilerin büyümesini engelleyerek suyun yüzeyini kaplayan 40-50 yaprak üretir.

Lokasyon: Victoria amazonica, Bolivya'da yetişir ancak bazı botanik bahçelerinde de görebilirsiniz.

Nepenthes

Gerçek adı: Nepenthes

Bilinen adı: Suibriği

Süper gücü: Böcekleri yakalar ve sindirir.

Bilgileri: Nepenthes'in sürahi şeklindeki yaprakları pasif tuzak görevi görür. Tuzağın kapağından salınan nektar, daha sonra sürahinin üst kısmından kayan ve altındaki sıvı havuzuna düşen böcekleri ve diğer avları çeker. Kurbanlar boğulur ve sonunda bu etçil bitkinin enzimleri tarafından sindirilirler.

Lokasyon: Nepenthes, Madagaskar, Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yetişir.

Eucalyptus

Gerçek adı: Eucalyptus

Bilinen adı: Okaliptus

Süper gücü: Yangına dayanırlar.

Bilgileri: Bu ağaçların yaprakları büyük miktarlarda yanıcı yağlar üretir ve yanarken çok fazla enerji üretir. Yangın, çoğu orman sakini için bir felaket olsa da, Okaliptüs bu felaketi tohumlarını yaymak için kullanır. Ağaçlar, yangına dayanırlar ve yanmış gövdeleri, ayrışmak yerine yeniden oluşur.

Lokasyon: Okaliptüs ağaçları, Avustralya yerlisidir ve yaygındır. Genellikle Amerika’da dikilirler.