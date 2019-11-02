Super Smash Bros Ultimate’in Yeni Karakteri Yakında Geliyor

Super Smash Bros Ultimate’in bir sonraki DLC karakteri olan Terry Bogart yakında tanıtılabilir. Muhtemelen karakterin tanıtımı için yeni reklamları yarın göreceğiz.

Günümüzde indirilebilir içeriği, ek paketi, ekstra içeriği olmayan oyun kalmadı. Super Smash Bros. Ultimate de benzer şekilde indirilebilir içeriklere sahip. Bu içeriklerle gelecek olan yeni karakterin Terry Bogart olacağı biliniyor ancak resmi bir açıklama yok.

Daha önce özellikle de Nintendo Switch ve Super Smash Bros. Ultimate konusunda önemli bilgileri paylaşan @New_WabiSabi hesabı, Twitter’da yeni bir açıklamada bulundu. Tanıtım reklamı 7/11’de yer alacak.

“Yarın Terry’nin ne zaman çıkacağına dair iyi bir fikrimiz olacak. Her şey reklamının yarın ya da 2 hafta içinde 7/11 reklamının asılmasına bağlı”

7/11, Amerikan tarih sistemine benzese de aslında bir tarihi değil bir mağaza zincirini işaret ediyor. Japonya’daki bu zincir, genellikle oyunlar daha çıkmadan önce oyunların posterlerini ve reklamlarını asmasıyla biliniyor.

Mağaza zincirinin reklam afişini asması halinde yeni karakter tanıtımının 15 gün içerisinde gelmesi bekleniyor. Yani Kasım sonuna kadar Terry Bogart’ı karşımızda göreceğiz. Karakter yakında oyunun parçası olacak.

Nintendo daha önce yaptığı açıklamalarda Terry Bogart’ın bu ay içerisinde oyunun parçası haline geleceğini açıklamıştı ancak kesin bir tarih vermemişti. Karakterin Nintendo Direct sırasında sessiz sedasız yayınlanması bekleniyor.

Sabi’ye göre Bogard'ın oyuna girişi kısa sürede gerçekleşecek. Sabi ayrıca oyuna eklenecek yeni karakterler hakkında da açıklama yapmıştı. Nintendo Switch için yayınlanan oyun, son dönemde konsolun en başarılı yapımları arasında yer alıyor.