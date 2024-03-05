Türk oyun şirketi SuperGears Games, geçmişte Codemasters CEO'luğu da yapan Frank Sagnier'i bünyesine kattı. Ekibin Racing Kingdom isimli oyunu, artık sektörün en iyilerinden birine emanet.

Üzerinde çalıştıkları Racing Kingdom oyunu ile video oyun dünyasında ilgi çekmeyi başaran yerli oyun geliştiricisi SuperGears Games, önemli bir üst düzey yönetici ataması yaptı. 25 yılı aşkın süredir sektörün içinde olan Frank Sagnier, SuperGears Games Danışma Kurulu Başkanı olarak atandı. Sagnier, SuperGears Games'in amaçlarına ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacak.

Frank Sagnier, video oyun dünyasında oldukça tanınmış bir isim. Electronic Arts, Acclaim Entertainment ve Funcom gibi şirketlerde üst düzey yöneticilikler yapan Sagnier, SuperGears Games'e transfer olmadan önce de Codemasters'ın CEO'su olarak görev yapıyordu. Codemasters'ın video oyun dünyasında özellikle de yarış oyunlarıyla bilindiği gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak Racing Kingdom'ın kesinlikle emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz.

Her iki taraf da bu gelişmeden memnun

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SuperGears Games CEO'su Yasin Demirden, konuyla ilgili açıklamasında “Frank Sagnier'in oyun sektöründeki derin tecrübesi ve etkileyici geçmişi, SuperGears için büyük bir kazanım. Özellikle yarış oyunları alanında sahip olduğu eşsiz deneyim ve bilgisiyle takıma katıldığı ilk andan itibaren olağanüstü bir etki yarattı. Frank’in bize katacağı güç bizi heyecanlandırdığı kadar hedefimize ulaşmamız konusunda daha fazla güven de veriyor." dedi.

Frank Sagnier tarafından yapılan açıklamalarda ise "Böylesi yetenekli ve tutkulu bir ekibe katılmaktan dolayı çok memnunum. Kısa zamanda bu denli kaliteli bir oyunun geliştirilmiş olması beni çok etkiledi. Görsel ve teknik olarak harika bir iş çıkmış durumda. İçeriğin zenginliği sadece yarış oyunu tutkunlarını değil daha fazla oyuncunun dikkatini çekecek noktada. SuperGears'in başarısının, global çapta değerini kanıtlamış olan Türk oyun ekosistemine, çok net bir katkıda bulunacağına hiç şüphem yok." ifadelerine yer verildi.