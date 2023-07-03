Pelerin tamam, şık botlar, tene yapışan tayt... Superman'ın ikonik kostümünde her şey yolunda görünüyor. Göze batan tek bir şey var: İç çamaşırı, olması gerektiği gibi taytın altında değil, üstünde. Hangi akla hizmet böyle bir tasarım yapmışlar diye sormadan edemiyor insan...

Spiderman izlerken gaza gelip koltuktan koltuğa atlamışlığımız, Superman gibi insanüstü güçlerimiz olduğunu hayal edip oyun dünyasına dalmışlığımız çoktur. Çok sevdiğimiz Superman’ın kostümünün absürt olduğunu o zamanlar fark etmemiş olabiliriz.

Adı üstünde, iç çamaşırı. Kulağa komik geliyor, kabul edelim. Ama ezber bozan modanın aslında akla hayale gelmeyecek bir hikâyesi var.

Yazar Grant Morrison, fikri tesadüfen keşfetmişti.

Aslında bu ikonik durum, Superman çizgi romanlarının çıkışından itibaren başlamış ve o şekilde devam etmiş. Çizgi roman yazarı Grant Morrison, tayt üstüne iç çamaşırı modasını 1930’larda, yine o dönemlerdeki Supergods kitaplarında bulmuş.

Morrison, kitaptaki bir hikâyede sirkte güç gösterisi yapan adamların eski bir fotoğrafına denk gelmişti. Göstericilerin tayt üzerine kemer takması ise sahne kişiliklerinin bir parçasıydı.

Morrison bununla ilgili şöyle diyor:

Köprüleri kaldırmak, çıplak elleriyle trenleri durdurmak, fillerle güreşmek: Bunlar, sirk kıyafetlerinin ima ettiği pavyon cazibesinden faydalanan süper güçlü adam numaralarıydı.

Kostüm fikri tam anlamıyla şuradan arak:

O dönemin göstericileri, çıplak elleriyle demiri bükerdi. Güçlü adamlar yani.

Morrison da bulduğu bu fikirle izleyicilerin Superman’e bakıp “güçlü bir adam” demesini istediyse de artık 1930’lu yıllarda olmadığımız ve insanların bu şekilde düşünmeyeceği su götürmez bir gerçek. Çünkü sirkler ve o tip gösteriler, günümüzde o kadar yaygın değil.

Bir ikon olsa da iç çamaşırı modası Man of Steel filminde kullanılmadı.

Geçmişi olan yapımlar modern teknoloji çağında tamamen yenilenerek karşımıza çıkıyor. "Reboot" veya "Remastered" dediğimiz olay tam da budur. Yeniliğe adapte edilmiş yapımlarda nostaljik parçaları çoğunlukla görmüyoruz.

2013 yapımı Man of Steel filmini ele alalım. İkonik iç çamaşırı tamamen çıkarılmış ve renk tonları orijinalden daha koyu.

Tabii o dönemin okurları, kahramanın kostümünden fazlasıyla etkileniyordu. Şimdilerde kulağa komik gelse de Superman'ın ezber bozan kostümü sayesinde bir ikon haline geldiğini kabul edebiliriz. Bakalım yeni Superman filminde bu ikonik iç çamaşırını görecek miyiz?