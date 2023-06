Yakın zamanda Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olması beklenen X-Men, çok uzun zamandır Avengers ile karşılaştırılıyor. Peki iki ekip arasındaki bir mücadelede kazanan kim olur? Gelin birlikte bakalım.

Süper kahramanlar evrenine ucundan kıyısından bulaşan herkesin bildiği, hatta bir parçası olduğu tartışmalar vardır. Bu tartışmaların merkezinde de genellikle iki karakterin ya da iki ekibin olası dövüşünde kimin kazanacağı sorusu merkezde yer alır.

Bu tartışmaların en popülerlerinden biri de X-Men mi, yoksa Avengers mı yener tartışmasıdır. Çizgi romanlara baktığımızda iki ekibin daha önce defalarca karşı karşıya geldiklerini görüyoruz. Bakalım bu karşılaşmalarda kim üstün gelen taraf olmuş?

Round 1: Uncanny X-Men #9 (1964)

1964 yılında yayımlanan bu hikayede genç mutantlarımız, klasik Avengers ekibi ile karşı karşıya geldi. Beast, Jean Grey, Cyclops, Angel ve Iceman'den oluşan X-Men ekibi, Captain America, Thor, Iron Man, Wasp ve Hank Pym'den oluşan ekibe karşıydı.

Bölümün hikayesi ise şöyle: Lucifer adlı süper kötü, çöle bir kıyamet günü cihazı saklamıştır. Professor X, Lucifer ile tek başına mücadele etmektedir. X-Men ekibine mücadeleye başka karışan olmaması için önlem almalarını söylemiştir. Avengers gelir, X-Men müdahil olmalarını engellemeye çalışır.

Sonuç olarak X-Men ekibi Professor X'e istediği zamanı kazandırır ama bunu ucu ucuna başarırlar. Avengers ekibinden bir araba sopa yerler. Dövüş biraz daha uzun sürse X-Men utanç verici şekilde küçük düşürülecektir.

Kazanan: Avengers

Round 2: Avengers #53

Marvel tarihinin ilk çizgi romanlar arası crossover etkinliğinde X-Men ile Avengers karşı karşıya geldi. Sık sık Marvel dünyalarının başına bela olan Scarlett Witch ve Quicksilver, Scarlett Witch'in bir insan süper kötüyle olan dövüşünde yaralanmasının üzerine gidip Magneto'nun ekibine katılırlar.

Dövüş öncesi Avengers ekibi, X-Men'den Angel'ı hapseder. Black Panther, Hawkeye, Giant-Man ve Wasp'tan oluşan ekip Cyclops, Jean Grey, Iceman ve Beast ile dövüşür. Tam Avengers dayağı yemek üzereyken Angel hapisten kurtulur, aslında Magneto tarafından zihinleri kontrol edilen X-Men'i kurtarır, sonra hepsi bir olup Magneto'yla mücadele ederler.

Kazanan: X-Men

The X-Men vs The Avengers (1987)

Bir yerde X-Men ve Avengers birbirine giriyorsa çok büyük ihtimalle ya Scarlett Witch ya da Magneto o işin bir parçasıdır ya da ikisi birden o işin parçasıdır. 1987 yılındaki The X-Men vs The Avengers de aynı şekilde Magneto etrafında geçer.

Magneto'nun mahkemeye çıkarılması için Avengers, X-Men ve Rus kahraman ekibi Soviet Super-Soldiers Magneto'nun peşine düşer. Üç ekip hemen hemen aynı anda Magneto'yu bulur. Üçlü bir kavga çıkar. Magneto bir ara X-Men ekibine liderlik bile eder ancak son savaşta Captain America, Black Knight, Monica Rambeau, Doctor Druid, She-Hulk ve Thor'dan oluşan Avengers ekibi, Rogue, Dazzler, Wolverine, Storm ve Havok'tan oluşan X-Men ekibiyle dövüşmeye başlar. Aslında dövüşün net bir galibi yoktur ancak Avengers, Magneto'yu teslim olup mahkemeye çıkmaya ikna eder. İstediğini alma anlamında kazanan Avengers olur.

Kazanan: Avengers

Avengers: The Children's Crusade (2010)

Çok özet geçmek gerekirse Scarlett Witch iki kere gerçekliği kafasına göre yeniden değiştirmiştir. Wanda'nın büyüyle ruhundan parça katarak yarattığı çocukları Wiccan ve Speed, Young Avengers takımı ile birlikte Wanda'nın olayların en başında Avengers'ı dağıttığı zamandan beri Doctor Doom'un tesiri altında olduğunu ortaya çıkarır. Annelerini bu tesirden kurtarırlar ve Wanda da yeniden ortaya çıkar.

Wanda yeniden ortaya çıkınca X-Men ve Avengers ekipleri onun peşine düşer. Avengers takımının amacı Wanda'nın yaptıklarından sorumlu tutulmasını sağlamaktır. X-Men ise doğrudan Wanda'yı öldürüp konuyu kapatmaya karar vermiştir. İki takım, Doctor Doom, Magneto ve Scarlett Witch birbirlerine girerler. Son anda Young Avengers araya girip bütün işin Doctor Doom'dan kaynaklandığını ortaya koyar. Dövüşün kazananı olmaz.

Kazanan: Yok - Berabere

Avengers vs X-Men (2012)

Hem Avengers hem de X-Men ekibi Phoenix Force adlı kozmik gücün geri dönmek üzere olduğunu fark eder. İki taraf da bu güçle nasıl başa çıkacaklarına dair planlar yapar. X-Men'in amacı Phoenix Force ile gücünü kaybetmiş mutantlara güçlerini geri vermektir. Avengers ise bu gücü ortadan kaldırma planı yapar, zira Dark Phoenix hikayesinin korkunç sonuçları olmuştur.

Sonuç olarak iki ekip Ay üzerinde savaşır, Avengers ekibi geliştirdikleri cihazla Phoenix Force'u vurmayı başarır ancak Phoenix Force yok olmak yerine beşe ayrılır. Cyclops, Namor, Emma Frost, Colossus ve Magik, Phoenix Five adıyla bilinen bir ekip oluşturur.

Phoenix Five gittikçe yoldan çıkar, Wakanda ve Atlantis çok büyük bir savaşa girer, En sonunda Avengers ve X-Men bir olup Phoenix Five'ı durdurur, Phoenix Force'u uzaya geri fırlatmadan önce mutantları yeniden güçlerine kavuştururlar. Hem dövüşlerde görece daha iyi durumda olmaları hem de amaçlarına ulaşmaları X-Men'i kazanan taraf yapar.

Kazanan: X-Men

Görüldüğü gibi genel olarak baktığımızda X-Men ve Avengers arasında bir denge hali söz konusu gibi gözüküyor. Sizce iki tarafın mücadelesini kim kazanır?