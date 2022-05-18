Jennifer Lopez'in hayatını anlatacak Netflix belgeseli Jennifer Lopez: Halftime'dan yeni fragman yayınlandı.

Jennifer Lopez, sesini ve görüntüsünü yılların eskitemediği sanatçılardan biri. Son dönemlerde ise sıklıkla yeni filmleriyle beyaz perdede yer alıyor. Her ne kadar birçoğumuz Lopez’in şarkılarıyla büyümüş olsak da filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla da büyük bir beğeni toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de sizlerle Jennifer Lopez’in yer aldığı 11 başarılı yapımı paylaşmıştık. Jennifer Lopez’in yeni filmi ise diğerlerinden farklı olarak bir ‘belgesel’ niteliği taşıyacak. Netflix’te yayınlanacak olan Jennifer Lopez’in macera dolu hayatını anlatacak Jennifer Lopez: Halftime’a biraz daha yakından bakalım.

Jennifer Lopez: Halftime 14 Haziran'da Netflix'te!

Belgesel niteliği taşıyacak olan filmden bugün ilk altyazılı fragman yayınlandı. Her ne kadar dünya çapında milyonlarca hayranı olsa da belgeselle birlikte, bu kadar büyük bir isim haline gelmiş olmanın Lopez’in hayatını bazı durumlarda zora soktuğu görülebiliyor. Tabii ki yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Jennifer Lopez’in de hayatında bazı inişler olmuş.

Tabii yine de belgeselden beklentilerimiz sadece Lopez’in yaşadığı zorluklar değil. Jennifer Lopez’in eğlenceli ve samimi kişiliği de belgeselde yer alıyor. Jennifer Lopez’in kendisine bir kez daha hayran bırakacak ve biraz daha kendimize yakın hissettirecek belgeseli 14 Haziran’da Netflix’te yayınlanacak.