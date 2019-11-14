En Popüler Superonline İnternet Tarifeleri - 2019

Turkcell Superonline fiber internet dendiği zaman akla gelen firmalardan bir tanesi. Ancak tabii ki fiber internetin henüz yaygınlaşmadığı noktalara da hizmet veriyor. Bu hizmetlerin içinde normal hızlar için ADSL / VDSL, yüksek hızlar için de Superbox isimli kampanya ve paketler mevcut. Bizler de bu paketler arasında en çok tercih edilenleri sıralıyoruz.

Türkiye’nin en çok kullanılan internet sağlayıcılarından biri olan Turkcell Superonline, internet paketleri tarafında seçilebilecek birçok farklı alternatif sunuyor. Bizler de bu alternatifleri, Superonline'ın verilerine göre 4 farklı kategoride en popülerler paketleri derledik.

Bahsettiğimiz kategoriler ADSL / VDSL internet, Kablo İnternet, Fiber İnternet ve Superbox İnternet paketlerinden oluşuyor. Dilerseniz kısaca özetleyeceğimiz bu tarifelere yakından bakmaya başlayacağım.

En popüler Superonline İnternet tarifeleri:

Superonline ADSL / VDSL internet tarifeleri:

3 ay ücretsiz Limitsiz Yalın ADSL Kampanyası:

Hız: 16 Mbps’ye kadar

16 Mbps’ye kadar Fiyat: 174 TL

Fiber altyapısına geçiş yapmayanların kullanabileceği bir tarife. Tarifenin farklı hız ve fiyat seçenekleri de bulunuyor. İsteyenler 8 Mbps’ye kadar hızı ilk 3 ay ücretsiz, sonraki 21 ay 89,90 TL fiyatıyla kullanabiliyor.

12 Mbps’ye kadar hız isteyenler için yine ilk 3 ay ücretsiz ve sonraki 21 ay 99,90 TL fiyatla alabiliyorlar. Bu arada bu tarifeyi kullanmak isteyen müşterilerin 24 ay taahhüt vermesi gerekiyor.

Limitsiz Yalın ADSL Avantaj Kampanyası:

Hız: 6 Mbps’ye kadar

6 Mbps’ye kadar Fiyat: İlk 3 ay 59,90 TL, sonraki 9 ay 89,90 TL

İnternette çok günlük işlemler gerçekleştirenlerin seçenebileceği bir tarife. Tarife kapsamında bulunan tek hız seçeneği 6 Mbps’ye kadar. Bu yüzden sık sık indirme yapanlar için pek önerilen bir tarife değil. Verilmesi gereken taahhüt ise 12 ay.

Turkcell’lilere Özel 4 Ay Ücretsiz Yalın ADSL Kampanyası:

Hız: 16 Mbps’ye kadar

16 Mbps’ye kadar Fiyat: 109.90 TL

Bu tarifede adından da anlaşılabileceği gibi tüketicilere 3 ay yerine 4 ay süresince ücretsiz sunuluyor. 16 Mbps’ye kadar dışında bir adet hız seçeneği var. Bu da ilk 4 ay ücretsiz ve sonraki 20 ay 99,90 TL fiyatıyla alınabilen 12 Mbps’ye kadar seçeneği. Tarife için verilmesi gereken taahhüt 24 ay.

Reeder M7 Go Yalın ADSL Kampanyası:

Hız: 16 Mbps’ye kadar

16 Mbps’ye kadar Fiyat: 124,90 TL

Bu tarife ise ilk X ay ücretsiz gibi bir kampanyaya sahip değil. Bunun yerine tüketicilere Reeder M7 isimli tablet hediye ediliyor. Tarifede yer alan diğer hız seçenekleri 6 Mbps’ye kadar 99,90 TL, 12 Mbps’ye kadar 114,90 TL. Tüketicilerin 24 ay taahhüt vermesi gerekiyor.

Superonline Kablo İnternet Tarifeleri:

Reeder M7 GO Kablo İnternet Kampanyası:

Hız: 16 Mbps’ye kadar

16 Mbps’ye kadar Fiyat: 89,90 TL

Bu tarife Kablo İnternet kullanarak tablet hediyesi almak isteyenler için. Yukarıda verdiğimiz hız ve fiyat seçenekleri dışında bir seçenek bulunmuyor. Verilmesi gereken taahhüt süresi 24 ay. Yeni veya eski kullanıcı olma gereksinimi taşımıyor.

Turkcell’lilere Özel 4 Ay Ücretsiz Kablo İnternet Kampanyası:

Hız: 16 Mbps’ye kadar

16 Mbps’ye kadar Fiyat: 79,90 TL

Bu tarifede de tek bir hız-fiyat seçeneği bulunuyor. Faydalanmak isteyen tüketicilerin hâli hazırda mevcut bir Turkcell mobil hat sahibi olması gerekiyor. 24 ay taahhüt verildiği takdirde ilk 4 ay ücretsiz, sonraki 20 ay ise 79,90 TL fiyatından veriliyor.

3 Ay Ücretsiz Turkcell Kablo İnternet Kampanyası:

Hız: 16 Mbps’ye kadar

16 Mbps’ye kadar Fiyat: 79,90 TL

Bu tarife, bir üstteki tarifeyle aynı hız ve fiyat seçeneğine sahip. Verilmesi gereken taahhüt yine 24 ay. Ancak arada bir fark bulunuyor. O da üsttekinde ilk 4 ay ücretsizken, bunda ilk 3 ayın ücretsiz sunuluyor olması.

Turkcell Kablo İnternette Avantaj Kampanyası:

Hız: 16 Mbps’ye kadar

16 Mbps’ye kadar Fiyat: İlk 3 ay 59,90 TL, sonraki 9 ay 74,90 TL

Bu tarife, listemizde bulunan Kablo İnternet tarifeleri arasında 12 ay taahhüte sahip olan tek tarife. Hız ve fiyat seçenekleri diğer Kablo İnternet tarifelerinde olduğu gibi tek seçeneğe sahip. 3 ay ücretsiz yerine, 3 ay indirimli ödeme kampanyası mevcut.

Superonline Fiber İnternet tarifeleri:

Turkcell’lilere Özel 4 Ay Ücretsiz Kampanyası:

Hız: 100 Mbps

100 Mbps Fiyat: 199,90 TL

Bu tarife, hâli hazırda Turkcell mobil hat sahibi olan insanları kapsıyor. Tarife içinde yer alan diğer seçeneklere bakacak olursak, 25 Mbps ilk 4 ay ücretsiz, sonra 89,90 TL, 35 Mbps ilk 4 ay ücretsiz, sonra 99,90 TL ve 50 Mbps ilk 4 ay ücretsiz, sonra 129,90 TL olacak şekilde. Verilmesi gereken taahhüt süresi 24 ay.

Evinizde Fiber Keyfi 3 Ay Ücretsiz Kampanyası:

Hız: 100 Mbps

100 Mbps Fiyat: 199,90 TL

Eğer Turkcell mobil hat sahibi değilseniz, ilk 4 ay yerine ilk 3 ay ücretsiz kampanyasından yararlanabiliyorsunuz. Tarifeye dahil diğer seçenekler şu şekilde: 25 Mbps ilk 3 ay ücretsiz, sonra 89,90 TL, 35 Mbps ilk 3 ay ücretsiz, sonra 99,90 TL ve 50 Mbps ilk 3 ay ücretsiz, sonra 129,90 TL. Verilmesi gereken taahhüt süresi 24 ay.

Turkcell Fiber Avantaj Kampanyası:

Hız: 15 Mbps

15 Mbps Fiyat: İlk 3 ay 59,90 TL, sonraki 9 ay 89,90 TL

Çoğu Fiber İnternet tarifesinin aksine, bu tarifede farklı hız ve fiyat seçenekleri bulunmuyor. Diğer tarifelerden farklı olan bir diğer nokta ise, 24 ay yerine 12 ay taahhüt verilmesi gerekiyor olması. Tarifeyle ilgili ilgi çeken bir detay şu: Tüketicilere ilk ay hediye olarak 100 Mbps hızında internet sunuluyor.

Turkcell’lilere Özel Fiber Platin Paketler Kampanyası:

Hız: 100 Mbps

100 Mbps Fiyat: İlk 6 ay 89,90 TL, son 6 ay 199,90 TL

Yalnızca hâli hazırda Turkcell mobil hat sahipleri için geçerli olan bu tarife, ilk X ay ücretsiz ödeme modeli yerine ilk 6 ay 89,90 TL modelini benimsiyor. Diğer hız seçenekleri 35 Mbps ilk 6 ay 89,90 TL, son 6 ay 99,90 TL ve 50 Mbps ilk 6 ay 89,90 TL, son 6 ay 129,90 TL olmak üzere ikiye ayrılıyor. 12 ay taahhüt vermek yeterli.

Superonline Superbox İnternet tarifeleri:

Superbox Sınırsız Paketler:

Hız: 20 Mbps

20 Mbps Fiyat: 179,9 TL

Superbox, evinde fiber altyapısı bulunmayan ancak yüksek hızlara ulaşmak isteyen tüketicilere sunuluyor. Bu tarife, kullanıcılara bir kota tanımlamıyor. Tarifede bulunan diğer hız seçeneği ise 10 Mbps 129,9 TL olacak şekilde ayarlanmış.

Superbox Kotalı Paketler:

Hız: 4.5G

4.5G Kota: 500 GB

500 GB Fiyat: 399,90 TL

Bu tarife aylık kotalar belirlenmiş hızlar şeklinde sunuluyor. Tüm seçeneklerde hız 4.5G iken, 50 GB kota için aylık 139,9 TL, 100 GB kota için aylık 159,9 TL, 200 GB kota için 269 TL ödenmesi gerekiyor.

Superbox Ek İnternet Paketleri:

Hız: 4.5G

4.5G Kota: 15 GB

15 GB Fiyat: 20 TL

Bu pakette kotanız dolduktan sonra aylık olarak satın alabileceğiniz ek paketler bulunuyor. Kotanız dolduktan sonra internetiniz kapanacağı için bu ek paketlere ihtiyaç duyuluyor. Fiyatlandırma da 5 Mbps için 25 TL, 10 Mbps için 50 TL şeklinde. Eğer hız olarak değil de GB olarak kota satın almak isterseniz, 4.5G hızında 15 GB internet, 20 TL karşılığında sunuluyor.

Superonline internet paketlerinin en popülerleri bu şekilde. Eğer bu paketlerden satın almayı düşünüyorsanız Turkcell Superonline başvuru işleminizi Superonline telefon numarasını kullanarak müşteri hizmetleri servisinden başlatabilirsiniz.

Eğer hâli hazırda bir Superonline müşterisiyseniz borç ve fatura sorgulama ya da Superonline fatura ödeme işlemlerinizi Dijital Operatör isimli uygulamadan yapabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Peki siz hangi internet sağlayıcısını kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.