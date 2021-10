Otonom araç teknolojisi her geçen yıl daha da ileriye taşınıyor. Cumartesi günü düzenlenecek bir yarış da bu teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne serecek. 1 milyon dolarlık ödülün olduğu yarışta sürücüsüz araçlar nefes kesen hızlarla rekabet edecek.

Bundan 20 yıl önce otonom araç fikri kulağa uçuk kaçık bir bilim kurgu projesi gibi geliyordu. Ancak günümüzde yarı otonom ve otonom araçları sokaklarda rahatlıkla görebilir hale geldik. Bu da yetmezmiş geçtiğimiz yıllarda bu otoom araçların yarışması fikri ortaya atılmıştı. Görünen o ki bu fikir gerçekleşmek üzere.

Cumartesi günü Indianapolis Motor Speedway’de özel bir araba yarışı düzenlenecek. Bu araba yarışını diğerlerinden farklı kılan şeyse arabaların sürücü koltuğunda kimsenin olmaması. Yarış, otonom araç teknolojisinin kat ettiği yolu sergilemek için eşsiz bir platform oluşturacak.

1 milyon dolarlık ödül verilecek:

Indy Autonomous Challange (IAC) olarak adlandırılan ve 1 milyon dolarlık ödülü olan yarışta 9 katılımcı yer alıyor. Otonom araçlar birbiri ardına yarışa başlayacak ve en kısa sürede iki turu tamamlayan araç kazanacak. Her bir aracın ekibi bulunuyor. Bu ekipler, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerden oluşuyor. Her ekibe Formula 1 aracına benzeyen Dallara IL-15 aracı verildi. Bu araçların hepsi donanımsal olarak birbirinin aynısı. Bu nedenle yarışta asıl belirleyici olan her bir ekip tarafından yazılan yaklaşık 40.000 program kodu olacak.

Saatte 250 km hıza ulaşan araçların sürücü koltuğunda bilgisayarlar olacak:

Normalde sürücünün oturduğu koltukta bu sefer bilgisayarlar yer alıyor. Aracı harekete geçiren bir sürücü yerine bilgisayardaki yazılımdan gönderilen komutla birlikte motor çalışmaya başlıyor. Bu yarışı organize eden şirketlerden Energy Systems Network CEO’su Paul Mitchell, projenin ‘otonom teknolojinin zorlu şartlar altında da çalışabileceğini’ kanıtlamayı hedeflediğini söylüyor.

Bu teknoloji yarışının en etkileyici elementlerinden biriyse araçların ulaştığı hız. Alabama Üniversitesi ve Milan’daki Politecnico Üniversitesi ortaklığında kurulan PoliMOVE adlı ekibin aracı saatte 250 km gibi etkileyici hızlara çıkabiliyor. Fakat deneme sürüşlerinde bu hıza ulaştığında araç 360 derece spin atmış ve çimenlerde bir süre ilerleyip durmuştu.

Programlarında bir sıkıntı olmadığını, yalnızca soğuk tekerleklerden ve direksiyon hatasından bu olayın yaşandığını belirten Prof. Sergio Matteo Savaresi, “Bir yere çarpmaması mucizeydi. Aslına bakarsanız aracın tam olarak limitine ulaştık. Bu hızda aracı süren profesyonel bir sürücü de bu tekerleklerle tam olarak aynı şeyi yaşardı.” dedi.

Roborace tarafından üretilen The Robocar ise şu ana kadar otonom araçlar arasında en yüksek hıza ulaşan araba oldu. Saatte 282 km hıza ulaşan Robocar, 2019 yılından beri rekoru elinde tutuyor.