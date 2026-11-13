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Suzuki Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Suzuki, Kasım 2026 döneminde hibrit motor teknolojisine sahip Vitara, S-Cross ve Swift modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Suzuki'nin Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Suzuki Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Suzuki, Kasım 2026 döneminde hibrit motor seçenekleri ve farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modelleriyle sıfır otomobil pazarında dikkat çekiyor.

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Peki Suzuki Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, Vitara, S-Cross ve Swift modellerinde hangi fırsatlar var? İşte Suzuki Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Suzuki Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Suzuki Swift

Suzuki Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Suzuki Swift

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Vitara Hibrit 2.178.000 TL 2.133.000 TL
S-Cross Hibrit 2.365.000 TL 2.265.000 TL
Swift Hibrit 2.079.000 TL -

Suzuki Vitara Kampanyası: 500 Bin TL'ye 6 Ay %0,99 Faiz

Suzuki, Kasım 2026 döneminde Vitara Hibrit satın almak isteyen ticari müşterilere 500.000 TL tutarında kredi imkanı sunuyor. Akbank aracılığıyla sağlanan finansman desteği kapsamında 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Kampanya, Suzuki yetkili satıcılarından satın alınan 2026 model yılı sıfır kilometre Vitara modellerinin tüm versiyonlarını kapsıyor.

Suzuki S-Cross Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %0,99 Faiz

Suzuki S-Cross Hibrit modelinde de kasım ayına özel finansman fırsatı bulunuyor. Ticari müşterilere yönelik kampanya kapsamında 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz avantajı sunuluyor.

Kampanyalar 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçerlidir.

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