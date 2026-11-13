Suzuki, Kasım 2026 döneminde hibrit motor seçenekleri ve farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modelleriyle sıfır otomobil pazarında dikkat çekiyor.
Peki Suzuki Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, Vitara, S-Cross ve Swift modellerinde hangi fırsatlar var? İşte Suzuki Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...
İçerikten Görseller
Suzuki Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Vitara Hibrit
|2.178.000 TL
|2.133.000 TL
|S-Cross Hibrit
|2.365.000 TL
|2.265.000 TL
|Swift Hibrit
|2.079.000 TL
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Suzuki Vitara Kampanyası: 500 Bin TL'ye 6 Ay %0,99 Faiz
Suzuki, Kasım 2026 döneminde Vitara Hibrit satın almak isteyen ticari müşterilere 500.000 TL tutarında kredi imkanı sunuyor. Akbank aracılığıyla sağlanan finansman desteği kapsamında 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Kampanya, Suzuki yetkili satıcılarından satın alınan 2026 model yılı sıfır kilometre Vitara modellerinin tüm versiyonlarını kapsıyor.
Suzuki S-Cross Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %0,99 Faiz
Suzuki S-Cross Hibrit modelinde de kasım ayına özel finansman fırsatı bulunuyor. Ticari müşterilere yönelik kampanya kapsamında 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz avantajı sunuluyor.
Kampanyalar 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçerlidir.