Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamen yerli imkanlar ile üretilen ilk helikopter olma niteliğini taşıyan T625 helikopterinin isminin Gökbey olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yerli genel maksat helikopteri olan T625’in adını resmi olarak açıkladı. ‘’Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, yerli helikopterin ismini şu sözlerle açıkladı;

‘’Türkiye, savunma sanayinde tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi üretebilir hale gelene kadar durmayacağız. Türkiye'nin Savunma Sanayi'nde olan çalışmaları zorunlu olan çalışmalardır. Ne zaman ülke olarak başımız dara düştüyse ciddi bir ambargoya maruz kaldık. Terörle mücadelemizin her safhasında bu tecrübeyi acı bir şekilde yaşadık. Geride bunu destekleyecek gücünüz yoksa diğer her şey sadece sizi oyalayan birer araca dönüşebiliyor. Kuru laftan başka bir şey elinize geçmiyor. Genel Maksat helikopterimizin adını Gökbey olarak belirledik.’’

6 Eylül 2013 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi kapsamında çalışmalarına başlanan T625 Genel Maksat Helikopteri Gökbey, erken ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirmişti. Takvime ve bütçeye uygun bir şekilde geliştirilmeye devam edilen Gökbey, personel nakliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla mücadele, kıyı ötesi taşıma ve arama kurtarma görevleri gibi pek çok alanda hizmet verebilecek.