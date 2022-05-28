Arkadaşlarınızla ve ailenizle kıyasıya mücadele ederek aynı zamanda eğlenceli vakit geçirebileceğiniz kart oyunu Tabu, basit kuralları ve kolay oynanış biçimi ile en popüler kart oyunlarının başında gelir. Daha önce hiç oynamayanlar için gelin Tabu nasıl oynanır yakından bakalım ve oyunu kolayca kazanmanızı sağlayacak bazı ipuçları görelim.

Tabu isimli kart oyunu ilk kez 1989 yılında Hasbro tarafından piyasaya sunuldu. Oyun basitti, bazı yasaklı kelimeleri söylemeden ana kelimeyi karşındaki insana anlatmaya çalışıyordunuz. Kısa sürede Tabu oyunu hızla popüler oldu ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında en sevilen kart oyunu haline geldi. Pek çok farklı isimle, pek çok farklı versiyonu çıksa da ana oyun her zaman Tabu adıyla ve aynı kurallarla oynandı.

Biz kültürel olarak daha çok iskambil kağıtlarıyla oynanan oyunları severiz. Ancak kalabalık bir grupsanız ve biraz da sohbet üzerine kurulu bir oyun oynamak isterseniz devreye Tabu oyunu girer. Hatta yabancı dilinizi geliştirmek için İngilizce ya da farklı dillerde hazırlanmış versiyonlarından birini bile oynayabilirsiniz. Daha önce hiç oynamayanlar için gelin Tabu nasıl oynanır yakından bakalım ve oyunu kolayca kazanmanızı sağlayacak bazı ipuçları görelim.

Tabu nasıl oynanır?

Adım #1: A ve B olarak iki takıma ayrılın:

Tabu oynamak için iki takım olmak gerekir. Bu takımların kaç kişi olduğu önemli değildir ancak her iki takımın da sayısının eşit olması gerekir. Takım seçimi tamamen oyuncuların insiyatifine bağlı bir durumdur. Kızlar - erkekler, çiftler, gençler - yetişkinler gibi farklı şekillerde takımlara ayrılabilirsiniz.

Adım #2: A takımındaki bir kişi, takımındaki diğer kişilere göstermeden kart açsın:

Takım A ve takım B olarak ikiye ayrıldıktan sonra zar atarak, yazı tura atarak ya da farklı bir yöntem ile hangi takımın başlayacağını seçebilirsiniz. A takımı ilk başlar diyelim. Tabu oyununda ortada 504 kart vardır. Bu kartlar güzelce karıştırılır ve kapalı olarak ortaya konulur. A takımından ilk başlayacak kişi bu kartlardan bir miktar alır.

Bu noktada bir parantez açmak gerekiyor. Anlatan kişinin yalnızca anlatacağı kartları görmesi gerekiyor: Bu nedenle eline belli bir miktar kart alması önerilir. Bunun yerine kullanılabilen yine Hasbro tarafından geliştirilmiş bir Tabu kart aracı vardır. Bu araç, kartları tek tek açar. Böyle bir araç kullanarak da oyunu çok daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.

Adım #3: Açtığı kartı, takımına anlatsın:

A takımındaki kişi kartı açtığı anda süre başlar ve kişi, kendi takımına kartta yazan ana kelimeyi anlatmaya başlar. Ana kelimeyi söyleyemeyeceğini zaten anlamışsınızdır. Ana kelime ile birlikte onun altında yazan kelimeleri de söyleyemez. Zaten kartta bu kelimeler olduğu için kişi, takımına ona göre anlatmalı.

Adım #4: Bu sırada B takımı, anlatan kişiyi kontrol etsin:

A takımındaki kişi karttaki ana kelimeyi ya da yasaklı kelimeleri söyledi mi diye B takımındaki bir kişi ya da kişiler anlatıcıyı kontrol etmeli. Eğer anlatan kişi, ana kelimeyi ya da yasaklı kelimelerden birini söylerse B takımındaki kişi olaya müdahale eder ve o kart iptal edilerek bir sonrakine geçilir. İptal konusunda bir sınır yoktur, kurallara uyulmadığı sürece hepsi iptal edilebilir.

Adım #5: Süre dolana kadar aynı kişi kartları sırayla anlatmaya devam etsin:

Anlatıcı, kurallara uygun olarak ana kelimeyi anlattıkça eğer takımı o kelimeyi bilirse puan olarak o kart haneye yazılır. Eğer takım, anlatıcının kelimesini bilemezse anlatıcı ya anlatmayı sürdürür ya da pas diyerek diğer karta geçer. Anlatıcı, pas dediği kartı bir daha o turda anlatamaz. Kart en alta konulur ve oyun bu şekilde devam eder.

Adım #6: Süre dolunca sıra karşı takıma geçer:

Tabu oyunundaki süre sınırı oyuncular tarafından gevşetilen bir kuraldır. Bazı Tabu kutularından çıkan kum saati kullanılabilir ya da kronometre ile belirli bir süre tutulabilir. Tabunun süre sınırı genel olarak 1 dakikadır. Ancak tur biraz daha uzun olsun isterseniz bu süreyi 2 dakika ya da daha fazla olarak belirleyebilirsiniz. Önemli olan, her iki takımın da eşit süre kullanmasıdır.

A takımı ile başlayan tur, süre dolunca B takımı ile devam eder. Kurallar aynıdır. B takımında bir kişi kapalı kartlardan bir miktar alır, kartı açınca süre başlar, ana kelime ve yasaklı kelimeleri söylemeden takımına anlatır, A takımından bir kişi kuralları kontrol eder, bilinen kartlar puan olarak sayılır, bilinmeyen pas geçilir ve kural ihlali yapılan kart iptal edilir.

Adım #7: Oyun sonunda puanlar toplanır ve kimin kazandığı ortaya çıkar:

Tabu oyununda oyun sonu da oyuncuların kararına göre belirlenir. Normal şartlar altında iki takımdaki her kişi anlattığı zaman oyun biter. Ancak oyuncular her kişinin ikişer kere anlatmasını ya da toplamda örneğin 10 tur yapılmasını isteyebilirler. Bu durum, oyuncular tarafından oyun öncesi belirlenir.

Oyun bittikten sonra her turda bilinen kartların sayısı toplanır. Pas geçilen ve iptal edilen kartlar ne eksi ne de artı olarak sayılır. Bilinen kartların sayısı yani toplam puan hangi takımda daha fazlaysa o takım kazanmış olarak kabul edilir. Eşitlik olursa bir tur daha oynayarak kazanan belirlenir.

Adım #8: Bu şekilde tekrar tekrar oynanabilir:

Tabudaki kart sayısı epey fazla olsa bile yine de tekrar oynayacağınız zaman kartları iyice karıştırmanız öneriliyor. Aynı grup ile tekrar oynanacaksa takımlar farklı kişilerden oluşturularak oyuna heyecan katılabilir. Kurallar ve oyun sonu puan hesaplamaları aynıdır.

Kazanma garantili Tabu ipuçları:

Anlatmaya başlamadan önce tüm kartı hızlıca okuyun.

Eş anlamlı ve zıt anlama sahip kelimeleri kullanın.

Ana kelime ile kafiyeli kelimeler kullanın.

Gibi diyerek örnekler verin.

Ana kelimeyi farklı anlamları üzerinden anlatın.

Bir karta 15 saniyeden fazla zaman ayırmayın.

Ana kelime tanıdık gelmiyorsa hemen pas deyin.

Çok fazla pas demeden sınırları zorlayın.

Dünyanın en popüler kart oyunlarından biri olan Tabu nasıl oynanır adım adım tüm detaylarıyla anlattık ve kazanma garantili Tabu ipuçlarından bahsettik. Tabu oynuyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.