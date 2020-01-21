Taksim Dayının Yeğenleri, Berkcan Güven'den Para İstedi

Türkiye'nin popüler YouTuber'larından Berkcan Güven, "Taksim Dayı" lakaplı Muammer Topal ile bir video çekmek istedi. Ancak Güven'in iddialarına göre Topal'ın yeğenleri, videonun çekilebilmesi için 40 - 50 bin TL arasında para istemişler.

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları, şu sıralar en çok "Taksim Dayı" lakaplı Muammer Topal'ı konuşuyor. Çünkü Topal, tamamıyla şans eseri bir şekilde Türkiye'nin en ünlü isimlerinden bir tanesi oldu. Bir sokak röportajına denk gelen Taksim Dayı, kendisine İngilizce olarak yöneltilen "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği cevaplarla milyonlarca kez izlendi.

Taksim Dayı'nın sosyal medyadaki popülaritesi, çeşitli Instagram sayfalarının oluşturduğu parodi videolar ve komik montajlarla daha da arttı. Ayrıca bir televizyon kanalı, daha önce Taksim'e hiç gitmeyen Muammer Topal'ı Taksim'e götürerek yaşananları haberleştirdi.

Muammer Topal, sosyal medyanın sevilen bir ismi haline geldi. Hal böyle olunca da Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından bir tanesi olan Berkcan Güven, Taksim Dayı ile bir video çekmek istedi. Ancak Güven'in iddialarına göre bu girişim, başarılı olamadı. Çünkü Berkcan Güven, Taksim Dayı ile video çekmesi için kendisinden para talep edildiğini açıkladı.

Berkcan Güven, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Taksim Dayı'nın yeğenleri ile görüştüğünü ancak Topal'ın yeğenlerinin kendisinden para istediğini söylediler. Güven'in iddialarına göre Taksim Dayı'nın yeğenleri, video çekebilmek için Berkcan Güven'den 40 ila 50 bin TL arasında para istemişler. Konuyla ilgili Taksim Dayı cephesinden bir açıklama gelmezken, söz konusu videonun çekilip çekilmeyeceği şu an için bilinmiyor.