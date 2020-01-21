Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, meraklı bir bekleyişin ardından nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. Realme 5 Pro ve Realme XT modellerini ülkemizde satışa sunan marka, fiyat/performans noktasında kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Akıllı telefon piyasasının yükselen yıldızlarından Realme, iki yeni modeli ile Türkiye pazarında boy gösterecek. Çinli marka, İstanbul’da düzenlediği özel lansman ile Realme 5 Pro ve Realme XT modellerini Türk tüketicilere tanıttı.

Peki bu iki telefon kullanıcılara neler vadediyor? Daha da önemlisi, fiyat/performans ürünleri ile tanınan Realme'nin Türkiye'de satışa sunduğu telefonların fiyatları ne kadar? İşte Realme 5 Pro ve Realme XT modelleri hakkındaki tüm detaylar.

Realme 5 Pro tasarımı

Çinli akıllı telefon markası Realme’nin Türkiye’de satışa sunduğu modellerden biri olan Realme 5 Pro, 6.3 inçlik ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 90 gibi oldukça etkileyici bir ekran/gövde oranına sahip olan akıllı telefon, öndeki damla çentiğinde 16MP çözünürlüğünde bir kamera barındırıyor.

Arka tarafta 48MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera sistemine ev sahipliği yapan Realme 5 Pro, ana kamera olarak yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX 586 görüntü sensörünü kullanıyor.

Realme 5 Pro’nun kalbinde, 10nm sürecinde üretilen Snapdragon 712 yonga seti bulunuyor. 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile gelen akıllı telefon, 4.035mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor. VOOC 3.0 hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, yalnızca 30 dakika içinde yüzde 55’lik şarja ulaşabiliyor.

Realme 5 Pro fiyatı

Bugün itibarıyla satışa çıkan Realme 5 Pro’nun Türkiye fiyatının 1.699 TL olduğu açıklandı. Fakat söz konusu fiyatın çeşitli e-ticaret sitelerinde 1.899 TL’ye kadar çıktığını da söylemiş olalım.

Realme 5 Pro özellikleri

Ekran: 6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı)

6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı) Boyut: 157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm

157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm Ağırlık: 184g

184g Batarya: 4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)

4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi) Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

48MP + 8MP + 2MP + 2MP RAM: 4GB

4GB Depolama: 128GB

128GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712

Qualcomm Snapdragon 712 Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C

Realme XT tasarımı

6.4 inç Super AMOLED bir ekranla gelen Realme XT, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 402 PPI değeri sunuyor. Realme 5 Pro gibi damla çentikli bir ekrana sahip olan akıllı telefon, ön tarafta 16MP, arka tarafta ise 64MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 712 yonga setinden alan Realme XT, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile geliyor. Grafik tarafında Adreno 616 işlemcisini kullanan cihaz, VOOC Hızlı Şarj 3.0 destekli 4.000mAh değerinde bir bataryadan besleniyor. USB Type-C, Bluetooth 5.0 ve Nano-SIM gibi bağlantı seçeneklerine sahip olan Realme XT, kutusundan Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile çıkıyor.

Realme XT fiyatı

Realme, Türkiye’de satışa çıkardığı XT modelinin fiyatını da açıkladı. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefon, çeşitli e-ticaret sitelerinde 2.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Realme XT özellikleri